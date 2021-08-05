EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...

EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında alınan puanlar geçerli olmaktadır. Ardından yapılan tercihlerle genel ve özel şartlara göre kadro dağılımı gerçekleştirilmektedir. İşte, EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu?

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.