EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...
EKPSS ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) sınavı için adayların bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS sınavları bu yıl yapılmadı. Bilindiği üzere engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan bu sınav iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Sınavda ter dökecek adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte, EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...
EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında alınan puanlar geçerli olmaktadır. Ardından yapılan tercihlerle genel ve özel şartlara göre kadro dağılımı gerçekleştirilmektedir. İşte, EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu?
EKPSS 2022 NE ZAMAN?
2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.
EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.
EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında, ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...
- AİS aday işlemleri: YKS tercihleri başladı mı, uzatıldı mı? YKS tercihleri nereden, nasıl yapılır 2021?
- KYK yurt ve burs başvuruları başladı mı? KYK yurt ve burs başvuruları ne zaman başlayacak?
- İl dışı tayin sorgulama: MEBBİS il dışı tayin sonuçları açıklandı mı? Öğretmen il dışı tayin sorgulama nereden, nasıl yapılır?
- Termik Santral nedir, ne işe yarar? Türkiye'de kaç termik santral var? Termik Santral yanarsa ne olur?
- YÖK Atlas tercih robotu: YÖK Atlas tercih sihirbazı nedir, nasıl kullanılır? YKS puan türüne göre tercih yöntemleri...
- Bakan Selçuk duyurdu: Okullar ne zaman açılacak? 2021-2022 Okulların 1. dönemi hangi tarihte başlayacak?
- Ve son dakika belli oldu! Emekli olmak isteyenlere fırsat! Maaş anında hesaplara yatıyor...
- Milyonlarca işçiye zam müjdesi! Talep kabul edilirse 600 TL zam gelecek! Taşeron ve kamu işçileri maaş zammı açıklandı mı?
- Aşı olmayanlara kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara kısıtlama gelir mi?
- Bilim Kurulu kararları: Kısıtlamalar yeniden gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı ve mekanlar için karar...
- AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı ayında kaçında, hangi tarihte yapılacak? Son dakika belli oldu...