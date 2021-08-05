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EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...

EKPSS ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı'na (EKPSS) sınavı için adayların bekleyişi sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen EKPSS sınavları bu yıl yapılmadı. Bilindiği üzere engelli bireylere devlette çalışma imkanı sağlayan bu sınav iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Sınavda ter dökecek adaylar konuyla ilgili detayları merak ediyor. İşte, EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Adayların gözü orada...

EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmesinde Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında alınan puanlar geçerli olmaktadır. Ardından yapılan tercihlerle genel ve özel şartlara göre kadro dağılımı gerçekleştirilmektedir. İşte, EKPSS ne zaman yapılacak? Ertelenen EKPSS sınav tarihi belli oldu mu?

EKPSS 2022 NE ZAMAN?

2021 yılında düzenlenmeyecek olan EKPSS 2022 yılının Eylül ayında yapılması bekleniyor. Ancak ÖSYM, henüz kesin bir tarih belirlemedi.

EKPSS PUANLARI KAÇ YIL GEÇERLİDİR?

EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam eder.

EKPSS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) sınavında, ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanır.

Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanır.

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılmaktadır.

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