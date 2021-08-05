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EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.08.2021
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EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen EKPSS sınavının bu yıl hangi tarihte yapılacağı merak ediliyor. Diğer yandan 2. atama tarihi de sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından tarafından gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her iki yılda bir kez yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 yılında bir kez daha yapılacak. Ertelenen EKPSS sınavının bu yıl hangi tarhite yapılacağı ÖSYM tarafından belirlenecek. İşte, EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı?

EKPSS 2. ATAMA BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2. atama başvuruları için tarih açıklaması henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

BU YIL EKPSS VAR MI, OLACAK MI?

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 yılında olmayacak. Sınav 2 yılda bir gerçekleştiriliyor. En son 2020 yılında yapıldığı için yeni sınav 2022 yılında yapılacak.

EKPSS 2022 NE ZAMAN, BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

Sınavın hangi tarihte yapılacağı ÖSYM'nin 2022 sınav takvimini açıklaması ile birlikte netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda bir sonraki yılın sınav takvimi kasım ayında yayınlanmıştı. Dolayısıyla 2022 ÖSYM sınav takviminin de kasımda yayınlanması bekleniyor.

2020 yılında yapılan son sınavda EKPSS başvuruları ocak sonu ve şubat başında alınmış sınav ise kasım ayında gerçekleştirilmişti.

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