EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Başvuru şartları...

EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Her iki yılda bir kez yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı 2022 yılında bir kez daha yapılacak. Ertelenen EKPSS sınavının bu yıl hangi tarhite yapılacağı ÖSYM tarafından belirlenecek. İşte, EKPSS 2022 ne zaman yapılacak? EKPSS 2. atama başvuru tarihi açıklandı mı?

EKPSS 2. ATAMA BAŞVURU TARİHİ AÇIKLANDI MI?

EKPSS 2. atama başvuruları için tarih açıklaması henüz gelmedi. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...