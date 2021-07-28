DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki yıllık önlisanstan sonra dört yıllık bir lisans programında eğitimine devam etmek isteyen öğrencilerin katıldığı DGS geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirildi. DGS sonuçları 13 Ağustos'ta ÖSYM tarafından erişime açılacak. İşte, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? DGS sınav sonuçları hangi tarihte açıklanır?
DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2021 DGS taban puanları ve tavan puanlarını adaylarla paylaştı. 2021 DGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların tercih maratonu başlayacak. İşte, DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
2021 DGS TABAN PUANLARI VE TAVAN PUANLARI BELLİ OLDU
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları açıkladı.
2021 DGS KONTENJANLARI AÇIKLANDI
Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.
Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.
Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.
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