Açık lise telafi sınavı ne zaman 2021? AÖL ek sınav yüz yüze, online mı olacak? 4. dönem...

Açık lise telafi sınavı ne zaman 2021? AÖL ek sınav yüz yüze, online mı olacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) eğitim gören binlerce öğrenci 3. dönem sınavlarına katıldı. MEB tarafından açıklanan takvime göre öğrenciler sınava katılım sağlayacak. İşte, Açık lise telafi sınavı ne zaman 2021? AÖL ek sınav yüz yüze, online mı olacak?

AÖL TELAFİ SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AÖL telafi sınavı 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar online olarak gerçekleştirilecek.