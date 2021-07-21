MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 Yılı İl İçi İsteğe Bağlı Yer Değiştirme İşlemi Takvimi geçtiğimiz günlerde güncellendi. Buna göre il içi atama sonuçlarının açıklanacağı tarih de ileri bir tarihe ertelendi. İşte, MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...
MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aranan koşulları taşıyan öğretmenler il içi atamalar için başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında ihtiyaç listeleri doğrultusunda gerçekleştirdi. Başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte, MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı?
İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.
Yeni takvime göre, Atamaların Valiliklerce Gerçekleştirilmesi ve Sonuçların İlanı için yeni tarih 27 Temmuz 2021 olarak belirlendi.
ATAMALAR NASIL OLACAK?
1. İl içi yer değişikliğine başvuracak öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 14 Temmuz 2021 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.
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