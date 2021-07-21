MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Takvim belli oldu...

MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı? İl içi atama sonuçları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aranan koşulları taşıyan öğretmenler il içi atamalar için başvurularını 8-14 Temmuz tarihleri arasında ihtiyaç listeleri doğrultusunda gerçekleştirdi. Başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. İşte, MEBBİS il içi tayin sonuçları açıklandı mı?

İL İÇİ TAYİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın kadrolarında görev yapan öğretmenlerin 2021 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemleri ile iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme işlemleri için belirlenen takvimlerde güncellemeler yapıldı.