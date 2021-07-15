AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...

AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık liseden mezun olamayan öğrencilerin gözleri, ek sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin gelecek duyuruya çevrildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi tarafından ek sınav kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor.

AÖL EK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

AÖL ek sınav sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, güncel durum haberimizde yer alacaktır.