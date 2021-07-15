AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...
AÖL ek sınav ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL ek sınavın ne zaman yapılacağı, açık liseden mezun olamayan öğrenciler tarafından merak ediliyor. AÖL ek sınava girecek öğrenciler geçtiğimiz dönemlerde katılım ücretini belirtilen yerlere ödeyerek kayıt yenileme işlemlerini tamamlıyordu. İşte, AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Telafi sınavı...
AÖL ek sınav ne zaman? Açık Öğretim Lisesi ek sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık liseden mezun olamayan öğrencilerin gözleri, ek sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin gelecek duyuruya çevrildi. 2020-2021 eğitim öğretim yılı için Açık Öğretim Lisesi tarafından ek sınav kararı alınıp alınmadığı merak ediliyor.
AÖL EK SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?
AÖL ek sınav sürecine ilişkin henüz herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin açıklama yapıldığında, güncel durum haberimizde yer alacaktır.
Ek sınav geçtiğimiz eğitim dönemlerinde, eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için yapılıyordu.
AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL online sınav giriş sayfası 3 Temmuz'da öğrencilerin erişimine açılmıştı. AÖL 3. dönem sınavları 3-7 Temmuz tarihleri arasında tamamlandı.
Belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilen online sınav 7 Temmuz 23.59 itibariyle son buldu. Sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz net bir açıklama yapılmadı.
Sınav sonuçları açıklandığında öğrenciler, notunu "http://aolweb.aol.meb.gov.tr/" adresinden öğrenebilir.
AÖL TELAFİ SINAV TARİHİ NE ZAMAN?
AÖF telafi sınav tarihi için MEB tarafından duyuru yapıldı. Söz konusu duyuruda Batı Avrupa ve Balkanlar Programı öğrencileri hariç tutuldu ve ''Açık Öğretim Lisesi, 2020-2021 Eğitim ve Öğretim yılı 1. Döneminde yeni kayıt veya kayıt yenileme işlemlerini yaptırarak 25 Şubat-1 Mart 2021 tarihleri arasında yapılan çevrim içi (online) sınavlara çeşitli nedenlerle katılamayan öğrencilerimiz için; 27 Temmuz 2021 tarihi saat 09.30'dan 28 Temmuz 2021 tarihi saat 23.59'a kadar çevrim içi (online) olarak telafi sınavı yapılacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.
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