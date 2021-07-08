e-sınav sonuçları ne zaman açıklanır? 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir? Sorgulama ekranı...

"E-SINAV MERKEZLERİNE KOLAY ERİŞİM, HİZMETİN KALİTESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu merkezlerde ehliyet sınavlarından mesleki eğitimde kalfalık ve ustalık sınavlarına kadar çok sayıda sınav yaptıklarını söyledi.

Bu merkezlerde, diğer kurumlara da sınav hizmeti verdiklerine işaret eden Özer, şunları kaydetti:

"Bakanlık olarak dört beceri Türkçe sınavı gibi yeni uygulamalarımızı da bu merkezlerde yapıyoruz. Dolayısıyla e-Sınav merkezlerimizin kullanım kapasitesi giderek artıyor. Öğrencilerimizin ve vatandaşlarımızın bu merkezlere kolay erişebilmeleri, bizim sunduğumuz hizmetin kalitesi açısından oldukça önemli. Bu nedenle özellikle ilçelerimizde e-Sınav merkezi sayısında 2021 yılında ciddi bir artışa gideceğiz. 81 ilde 421 ilçemizde yeni e-Sınav merkezi açacağız. 2021 yılında e-Sınav merkez sayımız, 151'den 491'e çıkmış olacak. Böylece bu merkezler üzerinden sunduğumuz hizmetlere çok rahat bir şekilde ulaşılabilecek."

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