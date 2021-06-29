“www.meb.gov.tr” LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları açıklandığı anda öğrenciler "www.meb.gov.tr" üzerinden detaylara ulaşabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sonuçlar bu hafta açıklanacak. Hal böyle olunca öğrencilerin sonuçlara yönelik sorgulaması arttı. İşte, LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. LGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.