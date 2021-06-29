30 Haziran 2021, Çarşamba
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“www.meb.gov.tr” LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İstediği liseye gitmek isteyen öğrenciler LGS sınav sonuçları için gelecek açıklamaları bekliyor. MEB tarafından yapılan açıklama doğrultusunda LGS sonuçları bu hafta açıklanacak. Öğrenciler LGS sınav sonuçları sorgulama ekranını sorgulamaya başladı. İşte, LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.06.2021 Güncelleme Tarihi: 30.06.2021
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“www.meb.gov.tr” LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. LGS sonuçları açıklandığı anda öğrenciler "www.meb.gov.tr" üzerinden detaylara ulaşabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre sonuçlar bu hafta açıklanacak. Hal böyle olunca öğrencilerin sonuçlara yönelik sorgulaması arttı. İşte, LGS sonuçları son dakika açıklandı mı? LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasına göre, 2021 LGS sonuçları 30 Haziran tarihinde açıklanacak. LGS sonuçlarının saat kaçta açıklanacağı ile ilgili bir bilgi ise bulunmuyor.

LGS SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Adaylar LGS sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan meb.gov.tr'den erişebilecek. Adaylara ayrıca bir sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek. Sonuç ekranına erişebilmek için Milli Eğitim Bakanlığı sistemine kayıtlı bilgilerle sisteme giriş yapılacak.

MEB LGS SONUÇLARI ÖĞRENME EKRANI

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

30 Haziran'da sınav sonuçlarının açıklanmasının hemen ardından tercih kılavuzu yayınlanacak. Liselere Geçiş Sistemi kapsamında okul tercihleri alınacak. Öğrenciler; Merkezi Sınav Puanı İle Öğrenci Alan Okullar, Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okullar ve Pansiyonlu Okullar olmak üzere 3 grupta tercih yapacak.

Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezî sınavda hiçbir sorunun iptal olmadığını, sonuçları ve Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da 30 Haziran'da açıklayacaklarını söyledi. LGS kapsamındaki merkezî sınavı bir gazeteye değerlendiren Millî Eğitim Bakanlığının ölçme, değerlendirme ve sınav hizmetlerinden sorumlu Bakan Yardımcısı Özer, özetle şunları söyledi:

KILAVUZ ÇALIŞMASI SÜRÜYOR

30 Haziran 2021'de sınav sonuçlarını açıklayacağız. Aynı gün Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu da yayımlayacağız. Bundan sonraki süreç önceki yıllardakinin aynısı olacak. Merkezî ve yerel yerleştirmeden sonra yine iki defa yerleştirmeye esas nakil süreci olacak. Tercih ve yerleştirme işlemleri yayınlanacak olan kılavuzda belirtilen esas ve usullere göre ve kılavuzda belirtilen tarihlere göre yapılacak. Kılavuz hazırlık çalışmaları devam ediyor.

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