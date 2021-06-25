YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü?
YKS giyim kuralı var mı? 2021 YKS sınavlarına saatler kaldı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilecek YKS TYT, AYT ve YDT oturumları için hazırlıklarını tamamlayan öğrenciler, sınavda herhangi bir aksilik yaşamamak için araştırmalara başladı. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de, sınavda giyim kuralının uygulanıp uygulanmayacağı oldu. Peki, YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte merak edilenler...
YKS giyim kuralı var mı? Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da YKS'de ter dökecek. Üniversite sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınavda dikkat edilecek hususlara çevrildi. Sınava telefon ve para götürmenin yasak olup olmadığını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalar başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte cevaplar...
YKS'DE GİYİM KURALI VAR MI?
Hemen şunu belirtelim ki, YKS'de herhangi bir giyim kuralı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.
İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar:
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına;
* Çanta, cüzdan, cep telefonu, saat (kol saative her türlü saat), kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve basit piercing (taşsız, metal top veya sivri uçlu) hariç), her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla,
* Cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla,
* Her türlü delici ve kesici alet, ateşlisilah ve benzeri teçhizatla,
* Kalem, silgi, kalemtıraş, her türlü müsvedde kâğıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük,dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel, hesap makinesi vb. araçlarla,
* Şeffaf pet şişe içerisinde bandajı çıkarılmış su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle,
* Kutu/şişe içerisinde ilaçla gelmeleri kesinlikle yasaktır.
YKS SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayların sınava girerken aşağıdakileri yanında bulundurmak zorundadır.
* Sınava giriş belgesi
* Nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaport
YKS'DE KALEM SİLGİ VERİLECEK Mİ?
YKS sınavında adayların sınavda kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş, şeker ve peçete ÖSYM tarafından sağlanacak. Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adaylar, sınav binalarına bu belgeler dışında herhangi bir eşya, araç gereç vb. getirmemelidir.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
26-27 Haziran tarihlerinde üç oturum şeklinde gerçekleştirilecek olan YKS'nin sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilecek.
YKS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Sınavda uygulanan testlere verilen cevaplar, her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, testlerden her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Testlerin standart puanlarının hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
* Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
* Son sınıfta okumakta olan tümadayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır.
* Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
TYT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1C'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-TYT) hesaplanacaktır. A-TYT puanının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik Testi veya Türkçe Testinden en az 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için A-TYT puanı hesaplanacaktır.
A-TYT puanı kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek TYT puanı oluşturulacaktır. A-TYT puanı TYT puanına dönüştürülürken Temel Matematik ve Türkçe testlerinin her birinden5 ham puan, diğer testlerin her birinden 2,5 ham puan alan adayların 150 TYT puanı almaları sağlanacaktır.
AYT ve YDT'de hesaplanan standart puanlar ve Tablo 1E'deki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları (A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL) hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanların hesaplanabilmesi için adayların ilgili testlerin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekmektedir (Tablo 1D).Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır. TYT puanı olmayan, TYT puanı hesaplanmayan veya TYT puanı 150'nin altında olan adayların, AYT ve/veya YDT'ye girmiş olsalar da SAY, SÖZ, EA, DİL puanları hesaplanmayacaktır.
A-SAY, A-SÖZ, A-EA, A-DİL puanlarının her biri kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek SAY, SÖZ, EA, DİL puanları oluşturulacaktır. Ağırlıklı puanlar,SAY, SÖZ, EA, DİL puanlarına dönüştürülürken ilgili testlerin her birinden soru sayısının %20'si oranında ham puan alan adayların 180 SAY, SÖZ, EA, DİL puanı almaları sağlanacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), TYT Sosyal Bilimler Testinde yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanından 5 soru cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; TYT Sosyal Bilimler Testinde toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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