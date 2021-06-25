YKS giyim kuralı var mı? Milyonlarca öğrenci 26-27 Haziran'da YKS'de ter dökecek. Üniversite sınavı için geri sayım başlarken, gözler sınavda dikkat edilecek hususlara çevrildi. Sınava telefon ve para götürmenin yasak olup olmadığını merak eden öğrenciler, internet üzerinden araştırmalar başladı. Konu hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, YKS giyim kuralı var mı? ÖSYM kıyafet kuralları neler? 2021 YKS sınavına girerken telefon, para götürülür mü? İşte cevaplar...

YKS'DE GİYİM KURALI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, YKS'de herhangi bir giyim kuralı bulunmuyor. Ancak sınava gelirken öğrencilerin yanında bulundurması yasak olan araç gereç ve eşyalar bulunuyor. ÖSYM'nin yayımladığı sınav kılavuzunda merak edilen sorular yanıtlandı.

İşte YKS'ye girerken yasak olan eşyalar: