İsrail’de Husi çıkmazı! Yetersiz istihbarat Siyonistlerin ellerini kollarını bağladı!

ABD merkezli The New York Times gazetesi, İsrail'in Husilere karşı verdiği mücadelede zorluklar yaşadığına dair haber yaptı.

Haberde, Husilerin, yıllarca çoğu İsraillinin varlığından haberdar olmadığı bir düşman olduğu belirtildi. Ancak son zamanlarda, İsrail'den çok uzakta olan Yemen'deki İran destekli grup bir dizi saldırı düzenlemesiyle İsrailliler kelimenin tam anlamıyla geceleri uyuyamaz hale geldi.

NEREDEYSE HER GECE SALDIRDILAR

Husiler, Gazze'de Hamas'la dayanışma içinde İsrail'e aylarca füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatmalarının ardından, son zamanlarda Siyonistlere karşı saldırılarını yoğunlaştırdı ve geçtiğimiz hafta neredeyse her gece İsrail'e balistik füze fırlattı.