İsrail'de Husi çıkmazı! Yetersiz istihbarat Siyonistlerin ellerini kollarını bağladı!
Siyonist İsrail, Gazze Şeridi'nde barbar saldırılarına devam ederken bir yandan da yeni cepheler açtığı savaşını sürdürmeye çalışıyor. Son zamanlarda İran destekli ve Yemen merkezli Husi grubu Tel Aviv'e olan füze saldırılarını artırdı. Tel Aviv ise hava harekatlarıyla misillemelerde bulunurken ABD merkezli The New York Times, İsrail'in Yemenli grup üzerinde sınırlı etkisi olduğunu ve istihbarat yetersizliği nedeniyle zorluklarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.
ABD merkezli The New York Times gazetesi, İsrail'in Husilere karşı verdiği mücadelede zorluklar yaşadığına dair haber yaptı.
Haberde, Husilerin, yıllarca çoğu İsraillinin varlığından haberdar olmadığı bir düşman olduğu belirtildi. Ancak son zamanlarda, İsrail'den çok uzakta olan Yemen'deki İran destekli grup bir dizi saldırı düzenlemesiyle İsrailliler kelimenin tam anlamıyla geceleri uyuyamaz hale geldi.
NEREDEYSE HER GECE SALDIRDILAR
Husiler, Gazze'de Hamas'la dayanışma içinde İsrail'e aylarca füze ve insansız hava aracı (İHA) fırlatmalarının ardından, son zamanlarda Siyonistlere karşı saldırılarını yoğunlaştırdı ve geçtiğimiz hafta neredeyse her gece İsrail'e balistik füze fırlattı.
HUSİLER HER TÜRLÜ BASKIYA RAĞMEN PES ETMİYOR
Habere göre, Husiler, İsrail'in Yemen'de gerçekleştirdiği saldırılara rağmen kararlılıkla hareket etti. Husiler, kendilerini devirmeye çalışan Suudi Arabistan liderliğindeki bir koalisyonun yıllardır yaptığı bombardımana, Yemen'deki diğer silahlı grupların baskısına, ABD ve İngiliz saldırılarına direndi. Şimdi İsrail'e karşı da benzer bir dayanıklılık sergiliyor.
İSRAİL'İN İSTİHBARAT EKSİKLİĞİ GRUBUN LİDERLERİNİN SUİKASTA UĞRAMASINI ENGELLEDİ
Analistler, İsrail'in Husi liderlerinin ve silah depolarının nerede olduğuna dair istihbarat eksikliğiyle karşı karşıya kaldığını bildirdi.
Uzmanlar, İsrail'in güvenlik teşkilatının Yemen'e hiçbir zaman öncelik vermediğini ve yıllardır Husiler hakkında istihbarat toplamak için çaba harcamadığını aktardı.
Geçtiğimiz günlerde, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Husi liderlerini avlayacağına söz verdi. Ancak analistler, İsrail'in Husi liderlerinin nerede olduğunu bilmediğini, bilseydi muhtemelen onları çoktan öldürmüş olacağını ifade etti. Analistler ayrıca Yemen'in ulusal altyapısına zarar verilmesinin Husilerin İsrail'e saldırmasını engellemeyeceğini bildirdi.
HUSİLERİN KIZILDENİZ'DEKİ FAALİYETLERİ
Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor ve bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor.
Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.
"DENİZ GÖREV GÜCÜ" OLUŞTURULDU
ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı.
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