Amasya’da okullar tatil mi? 12 Mayıs ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilecek mi? Amasya Valiliği açıklama...

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleşen depremler, yerel halk arasında paniğe yol açtı. Kent merkezi ve çevresindeki birçok vatandaş, depremin ardından güvenli alanlara çıkarak kısa süreli bir panik yaşadı. Çorum Valisi Ali Çalgan, depremlerin hem Gümüşhacıköy hem de kent merkezi ve ilçelerinde hissedildiğini belirtti. Ancak yetkililer depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini ve zararın beklenmediğini ifade etti.
Valilik Açıklaması ve Ekiplerin Çalışmaları
Çorum Valisi Ali Çalgan, depremlerle ilgili olarak, "Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.
Okulların Durumu: Hangi İlçelerde Tatil Edildi?
Gümüşhacıköy ilçesindeki deprem sonrası, eğitime ara verilme kararı alındı. Gümüşhacıköy ve Hamamözü ilçelerinde okullar, bugün itibariyle tatil edildi. Öğrenciler ve veliler, bu gelişme ile rahat bir nefes alırken, diğer ilçelerde ise eğitime devam ediliyor.
Henüz yarın için tatil haberi gelmedi. Valilik tarafından resmi açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.
12 MAYIS SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-12 12:57:48 39.91083 28.86 6.95 ML 1.9 Orhaneli (Bursa)
2025-05-12 12:51:04 40.84417 34.44306 5.41 ML 3.4 İskilip (Çorum)
2025-05-12 12:44:36 39.65194 27.85556 11.47 ML 2.7 Karesi (Balıkesir)
2025-05-12 12:43:43 37.945 28.41583 7.0 ML 1.1 Nazilli (Aydın)
2025-05-12 12:34:41 38.125 32.71056 7.0 ML 1.2 Selçuklu (Konya)
2025-05-12 12:26:26 40.82111 35.19444 19.0 MW 4.2 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-12 12:23:55 40.815 35.19194 10.07 MW 4.4 Gümüşhacıköy (Amasya)
2025-05-12 12:21:48 41.4775 28.08472 7.1 ML 1.0 Saray (Tekirdağ)
2025-05-12 12:14:52 40.64667 28.38667 7.28 ML 1.6 Marmara Denizi - [29.04 km] Karacabey (Bursa)
2025-05-12 12:06:35 38.48583 29.15167 7.0 ML 1.0 Eşme (Uşak)
2025-05-12 11:40:31 40.75667 27.37583 13.9 ML 1.8 Marmara Denizi - [03.72 km] Şarköy (Tekirdağ)
2025-05-12 11:35:06 38.33778 38.74917 12.42 ML 1.9 Kale (Malatya)
2025-05-12 11:03:47 36.67528 32.04333 11.11 ML 2.3 Alanya (Antalya)
2025-05-12 10:35:55 40.23194 26.89667 17.74 ML 1.2 Lapseki (Çanakkale)
2025-05-12 10:30:14 38.63056 31.08361 7.0 ML 1.1 Çay (Afyonkarahisar)
2025-05-12 10:27:45 37.91889 36.16139 7.0 ML 1.2 Saimbeyli (Adana)
2025-05-12 09:52:27 37.99083 36.60194 7.0 ML 2.1 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2025-05-12 09:41:29 40.8375 28.35167 6.98 ML 2.8 Marmara Denizi - [22.67 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-12 09:04:10 38.00583 28.83833 8.04 ML 1.0 Buldan (Denizli)
2025-05-12 08:47:37 40.88889 28.19111 6.85 ML 1.0 Marmara Denizi - [20.68 km] Silivri (İstanbul)
2025-05-12 08:45:06 38.17083 36.52417 7.1 ML 2.1 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-12 08:31:03 38.60944 26.80278 6.88 ML 1.6 Foça (İzmir)
2025-05-12 07:03:33 37.40972 35.95806 7.03 ML 2.6 Sumbas (Osmaniye)