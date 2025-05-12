Amasya'da okullar tatil mi? 12 Mayıs ilkokul, ortaokul, liselerde eğitime ara verilecek mi? Amasya Valiliği açıklama...

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde bugün saat 12.23’te 4,4; 12.26’da ise 4,2 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Kısa aralıklarla yaşanan sarsıntılar sadece Amasya’da değil çevre illerde de hissedildi. Özellikle Çorum’da vatandaşlar binalardan dışarı çıkarken, öğrenci ve veliler de “Okullar tatil edildi mi?” sorusunun yanıtını aramaya başladı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 13:25 PAYLAŞ ABONE OL

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde gerçekleşen depremler, yerel halk arasında paniğe yol açtı. Kent merkezi ve çevresindeki birçok vatandaş, depremin ardından güvenli alanlara çıkarak kısa süreli bir panik yaşadı. Çorum Valisi Ali Çalgan, depremlerin hem Gümüşhacıköy hem de kent merkezi ve ilçelerinde hissedildiğini belirtti. Ancak yetkililer depremin ardından herhangi bir olumsuz durumun bildirilmediğini ve zararın beklenmediğini ifade etti.

A Haber Foto Arşiv Valilik Açıklaması ve Ekiplerin Çalışmaları Çorum Valisi Ali Çalgan, depremlerle ilgili olarak, "Depremlerle ilgili henüz olumsuz bir bilgi intikal etmedi. Jandarma birimlerimiz köy muhtarlarıyla irtibat halinde. AFAD ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Bu büyüklüklerdeki depremlerden kaynaklı bir zarar beklemiyoruz ancak ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." şeklinde açıklamalarda bulundu.