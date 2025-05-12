Viral Galeri Viral Liste 12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

Dünyada 1954, Türkiye'de ise 1964 yılından bu yana her yıl 12 Mayıs, ünlü hemşire Florence Nightingale'in doğum günü vesilesiyle Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan bu anlamlı günde, hemşirelere teşekkürlerini iletmek isteyenler Hemşireler Günü'ne özel mesajları araştırıyor. İşte 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü için örnek kutlama mesajları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:36
12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

Her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hemşireler Günü, sağlık sisteminin vazgeçilmez üyeleri olan hemşirelerin topluma sunduğu emek ve özveriyi onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Florence Nightingale'in doğum günü olan bu özel tarih, bazı ülkelerde 6-12 Mayıs tarihlerini kapsayan bir haftaya yayılarak çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu anlamlı günün gelenekleri arasında, hemşirelerin fedakarlığını ve insan hayatına kattıkları değeri vurgulayan kutlama mesajları da yer alıyor. Biz de Dünya Hemşireler Günü'ne özel en güzel mesajları derledik.

12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

💕 Sevgiliye Hemşireler Günü Mesajları

İnsanlara şifa olurken bir yandan da hayatıma güzellik katıyorsun. Hemşireler Günün kutlu olsun.

Yaptığın işi gururla izliyorum. Hem mesleğinde hem hayatımda iyi ki varsın.

12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

Yorgunluğuna rağmen hep güler yüzlüsün. Seninle gurur duyuyorum.

Emeklerin, sabrın ve merhametin ilham verici. Bugün senin günün, kutlu olsun.

Hem kalbime hem insanlara iyi gelen birisin. Hemşireler Günün kutlu olsun sevgilim.

12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

💍 Eşe Hemşireler Günü Mesajları

Hem evimizin neşesi hem başkalarının umudu oldun. Seninle gurur duyuyorum.

Herkesin iyi ki dediği biriyle evli olmak büyük mutluluk. Hemşireler günün kutlu olsun eşim.

Mesleğini ne kadar ciddiye aldığını görmek seni daha çok takdir etmeme neden oluyor.

Hemşireler Günün kutlu olsun canım, iyi ki seninle hayatı paylaşıyorum.

12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

👩‍👧 Anneye Hemşireler Günü Mesajları

Hem evimizde hem işinde elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Teşekkür ederim anneciğim.

Annem, senin ellerin hem şefkatle sarar hem de iyileştirir. Senin gibi güçlü bir kadının evladı olmak büyük bir şeref.

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