12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları
Dünyada 1954, Türkiye'de ise 1964 yılından bu yana her yıl 12 Mayıs, ünlü hemşire Florence Nightingale'in doğum günü vesilesiyle Hemşireler Günü olarak kutlanıyor. Her yıl farklı bir tema ile kutlanan bu anlamlı günde, hemşirelere teşekkürlerini iletmek isteyenler Hemşireler Günü'ne özel mesajları araştırıyor. İşte 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü için örnek kutlama mesajları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:36