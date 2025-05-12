12 Mayıs neden hemşireler günü olarak kutlanır? Sevgiliye, eşe, anneye, kardeşe Hemşireler Günü mesajları

Her yıl 12 Mayıs'ta kutlanan Dünya Hemşireler Günü, sağlık sisteminin vazgeçilmez üyeleri olan hemşirelerin topluma sunduğu emek ve özveriyi onurlandırmak amacıyla düzenleniyor. Florence Nightingale'in doğum günü olan bu özel tarih, bazı ülkelerde 6-12 Mayıs tarihlerini kapsayan bir haftaya yayılarak çeşitli etkinliklerle anılıyor. Bu anlamlı günün gelenekleri arasında, hemşirelerin fedakarlığını ve insan hayatına kattıkları değeri vurgulayan kutlama mesajları da yer alıyor. Biz de Dünya Hemşireler Günü'ne özel en güzel mesajları derledik.