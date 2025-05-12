TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi
Adana Merkez ilçelerinde (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2.132 konutun hak sahipleri belli oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin kura çekimi 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:22
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:22