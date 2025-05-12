Üç Etaptan Oluşan Projede 2+1 ve 3+1 Daireler Yer Alıyor

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde hayata geçirilen projeler, üç ayrı etaptan oluşuyor.

📌Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap Projesi: 294 adet 2+1 ve 686 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 980 konut,

📌Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap Projesi: 303 adet 2+1 ve 552 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 855 konut,