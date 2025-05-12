Viral Galeri Viral Liste TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

Adana Merkez ilçelerinde (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan) hayata geçirilen 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilen 2.132 konutun hak sahipleri belli oluyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen projede, 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin kura çekimi 12 Mayıs 2025 Cuma günü yapılacak. Kura çekimi TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayımlanacak.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 06:22 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 06:22
TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Adana'da inşa edilen toplam 2.132 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere kura çekimine hazırlanıyor.

TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Adana Merkez ilçelerini kapsayan dev projede, 12 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.00'da noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

Kura çekimi başladığında canlı yayını haberimize eklenecektir.

TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

Üç Etaptan Oluşan Projede 2+1 ve 3+1 Daireler Yer Alıyor

Adana'nın Çukurova ve Seyhan ilçelerinde hayata geçirilen projeler, üç ayrı etaptan oluşuyor.

📌Çukurova Söğütlü Mahallesi 2. Etap Projesi: 294 adet 2+1 ve 686 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 980 konut,

📌Çukurova Söğütlü Mahallesi 3. Etap Projesi: 303 adet 2+1 ve 552 adet 3+1 konut olmak üzere toplam 855 konut,

TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

📌Seyhan 3. Etap Projesi: Tamamı 3+1 olmak üzere toplam 297 konut şeklinde planlandı.

Toplamda 2.132 konutun yer aldığı bu projelerde başvuru yapanlar, ilgili etaplara göre noter huzurunda yapılacak kura çekimiyle ev sahibi olma hakkı kazanacak.

TOKİ Adana kura çekimi CANLI İZLE 12 Mayıs | Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan kurası ASİL-YEDEK isim Listesi

Sözleşme Süreci ve Banka Şubeleri

Kurada ismi çıkan hak sahipleri, belirlenen tarihlerde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalamak üzere ilgili banka şubelerine yönlendirilecek.

📌Çukurova 2. Etap hak sahipleri, 20 Mayıs – 26 Haziran 2025 tarihleri arasında Halkbank Çukurova Şubesine,

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