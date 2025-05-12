Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

İş Bankası da Emekli Müşterilerine Cazip Teklifler Sunuyor

Bir diğer önemli banka olan Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon teklif ediyor. Ayrıca, 6 bin TL'lik MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL'ye ulaşan bir promosyon fırsatı da sunuyor. Türkiye İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlarla emekliler, bankaya maaş taşıma kararı verdiklerinde önemli bir kazanç sağlıyor.