Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C'li emekliye tek şartla ödenecek
Milyonlarca emeklinin maaşında beklenen artışla birlikte bankalar emekli müşterilerini kendi bünyelerine katabilmek için promosyon yarışına girdi. Emekli maaşlarının taşınması için sunulan tekliflerin arttığı bu dönemde, bankalar verilen promosyon tutarlarını yükselterek rekabeti daha da kızıştırdı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emeklilere sunulan güncel tekliflerin detayları...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:09
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:09