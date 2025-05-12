Viral Galeri Viral Liste Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C'li emekliye tek şartla ödenecek

Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C'li emekliye tek şartla ödenecek

Milyonlarca emeklinin maaşında beklenen artışla birlikte bankalar emekli müşterilerini kendi bünyelerine katabilmek için promosyon yarışına girdi. Emekli maaşlarının taşınması için sunulan tekliflerin arttığı bu dönemde, bankalar verilen promosyon tutarlarını yükselterek rekabeti daha da kızıştırdı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte emeklilere sunulan güncel tekliflerin detayları...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:09 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:09
Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

2025 yılı başında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15.75'lik zam, milyonlarca emekliyi rahatlatırken, bankalar arasında promosyon rekabetini de ateşlemiş durumda. Temmuz ayında yapılması beklenen ara zammı öncesinde, bankalar emeklileri bünyelerine çekebilmek için cazip promosyon teklifleri sunuyor. Bu rekabette bazı bankalar ek ödemelerle birlikte promosyon miktarlarını 30 bin liraya kadar çıkartarak dikkatleri üzerine topladı.

Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

Emekli Maaşına Yönelik Yüksek Promosyon Teklifleri

Sabah'ta yer alan habere göre, emekli maaşlarına yapılan artışın ardından, bankalar emekli vatandaşları kendilerine çekebilmek için sundukları promosyonları artırdı. SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri için sunulan promosyonlar 12 bin TL'den başlayıp, 27 bin TL'ye kadar ulaşıyor. Temmuz'daki maaş zammı öncesi, bankaların bu yarışa daha fazla rekabet ekleyerek sundukları yeni kampanyalar, emeklilere ek ödeme fırsatları da sunuyor.

Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

Yapı Kredi'den 25 Bin TL'ye Varıncaya Kadar Promosyon

Promosyon yarışındaki son hamleyi Yapı Kredi Bankası yaptı. Banka, emekli maaşını Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere, 15 bin TL'ye varan nakit promosyonun yanı sıra, çeşitli ek avantajlar da sunuyor. Yapı Kredi, emeklilere iki fatura ödeme talimatı vermeleri durumunda 2 bin 500 TL, yeni kredi kartı alacaklar için 2 bin TL, Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapanlara ise 500 TL ödül imkanı tanıyor. Tüm bu ek avantajlarla birlikte, emekliler toplamda 25 bin TL'ye varan nakit promosyon kazanabiliyor.

Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

İş Bankası da Emekli Müşterilerine Cazip Teklifler Sunuyor

Bir diğer önemli banka olan Türkiye İş Bankası, emekli maaşını bankaya taşıyanlara 15 bin TL'ye kadar nakit promosyon teklif ediyor. Ayrıca, 6 bin TL'lik MaxiPuan ile toplamda 21 bin TL'ye ulaşan bir promosyon fırsatı da sunuyor. Türkiye İş Bankası'nın sunduğu bu avantajlarla emekliler, bankaya maaş taşıma kararı verdiklerinde önemli bir kazanç sağlıyor.

Bayram öncesi 27.000 TL İLAVE PARA! SSK BAĞKUR 4A 4B 4C’li emekliye tek şartla ödenecek

EYT ve Emekli Sayısındaki Artış Bankaların Rekabetini Artırdı

Emekli sayısının hızla artması, bankaların promosyon savaşındaki rekabeti kızıştırmış durumda. EYT düzenlemesi ile emekli sayısının hızla arttığı Türkiye'de, SGK verilerine göre yaklaşık 16 milyon emekli bulunuyor. Bu durum, bankaları emekliler için cazip teklifler sunmaya sevk ederken, sektördeki rekabetin daha da büyümesine yol açıyor.

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