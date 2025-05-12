Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacak. Özellikle ruhani ezgileri ve etkileyici sahne performansıyla tanınan Yusuf, konseriyle büyük bir heyecan yaratacak. Peki Sami Yusuf'un 2025 konseri nerede gerçekleşecek? Biletler nereden alınabilir ve fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi