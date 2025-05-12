Viral Galeri Viral Liste Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Dünya çapında milyonlarca dinleyicisi bulunan ünlü sanatçı Sami Yusuf, uzun bir aranın ardından yeniden İstanbul'da sahne alacak. Özellikle ruhani ezgileri ve etkileyici sahne performansıyla tanınan Yusuf, konseriyle büyük bir heyecan yaratacak. Peki Sami Yusuf'un 2025 konseri nerede gerçekleşecek? Biletler nereden alınabilir ve fiyatları ne kadar? İşte merak edilen tüm detaylar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 13:40 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 13:40
Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Sanatçının konseri 23 Ağustos 2025 Cumartesi akşamı Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleşecek. Program kapsamında Yusuf, yeni albümü Ecstasyyi ilk kez sahnede seslendirecek. Albüm, konserde dinleyiciyle buluşacak. Gösteri, "Ecstasy: İki Deniz Arasında" başlığıyla sunulacak.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Sahneye 83 kişilik bir ekip eşlik edecek. Performansta yer alacak isimler ve içerikler hakkında organizasyon ekibinden ek bir açıklama yapılmadı.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Bilet Fiyatları ve Satış Noktaları

Sami Yusuf konserinin biletleri satışa açıldı. Koltuklu alanlar için bilet fiyatları 3250 TL'den başlıyor. Ayakta katılım sağlanacak alanlar için biletler 900 TL olarak belirlendi.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Biletler, resmi bilet satış sitelerinden ve yetkili gişelerden temin edilebiliyor. Konser günü yaklaştıkça biletlerde sınırlı sayıda yer kalabileceği belirtiliyor.

Sami Yusuf İstanbul konseri bilet fiyatları 2025 | Sami Yusuf Türkiye konseri ne zaman, nerede?

Sami Yusuf Kimdir?

Azeri asıllı İngiliz sanatçı Sami Yusuf, Temmuz 1980 doğumlu bir müzisyendir.

SON DAKİKA