İsrail'in barbar saldırılarına yapay zeka desteği! Algoritmalarla dakikada 2 kişiyi katlettiler!
7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştiren İsrail işgal güçlerinin yapay zeka modelleri deşifre oldu. Binlerce sivili 'daha hızlı' katletmek için son teknolojilerden faydalanan Siyonistlerin 'Habsora' adında bir 'yapay zeka öldürme modeli' kullandığı ortaya çıktı. 'Hedef bankası' oluşturarak katledilecek Filistinlileri belirleyen yapay zeka modeli sayesinde İsrail dakikada 2 Filistinliyi hayattan koparıyor. İşte terör devleti İsrail'in barbar saldırılarındaki yapay zekanın rolü...
İşgalci İsrail güçlerinin 14 aydır Gazzelileri katlederken yapay zeka modellerinden faydalandığı ortaya çıktı. Habsora veya Gospel isimli bu yapay zeka modellerinin çalışma sistemleri ise kan dondurdu. Filistin direniş örgütü üyesi olup olmadıklarını belirleyen bu yapay zeka modellerinin "Hedef Bankası" oluşturarak Siyonistlerin Gazze'ye ölüm yağdırmasını kolaylaştırdığı anlaşıldı.
Bu yapay zeka programlarının Gazze'deki katletme oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğunu ve yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla can aldığı belirtiliyor.
Gazze'ye vahşeti yaşatan barbar İsraillileri savaşta kullandıkları yapay zeka teknolojilerini ABD merkezli The Washnigton Post merceğine aldı. "İsrail savaş için bir 'AI fabrikası' inşa etti. Bunu da Gazze'de dolaşıma bıraktı" başlıklı özel haberde İsrail terör devletinin işlediği savaş suçlarında yapay zekadan nasıl yararlandığını analiz etti.
VERİLER "HEDEF BANKASI"NA YERLEŞTİRİLİYOR
The Post'un elde ettiği belgelere ve söz konusu yapay zeka sistemlerine aşina Siyonist isimlere dayandırdığı rapora göre bu yapay zeka modellerinin başında 8200 Numaralı İstihbarat Birimi'nin lideri Yossi Sariel bulunuyor.
Sariel, askerlerin orduda "havuz" olarak bilinen ve yüzlerce algoritma üzerine kurulu bir yapay zeka yazılımı olan Gospel'ın geliştirilmesine öncülük etti.
Filistinlilerin kişisel mesajlaşmalarından, sosyal medya hesaplarından ve uydu görüntülerinden gelen veri yığınlarını inceleyen algoritmalar, tünellerin, roketlerin ve diğer askeri hedeflerin koordinatlarını ortaya çıkarıyor. Bir istihbarat analisti tarafından incelemeden geçen veriler, Siyonist bir subay tarafından "hedef bankasına" yerleştiriliyor.
BİR FİLİSTİNLİNİN YÜZDE KAÇ MİLİTAN OLDUĞUNA KARAR VERİYOR
Lavender adlı başka bir yapay zeka aracı, aynı veri yığınlarını inceleyerek bir Filistinlinin Hamas üyesi olma olasılığını tahmin etmek için yüzdelik bir puan kullanıyor ve potansiyel "insan hedefi" oluşturuyor.
2020'de geliştirilen algoritmik program olan Lavender, potansiyel Hamas üyelerinin listelerini oluşturmak için verileri inceledi ve her kişiye üye olma olasılıklarını tahmin eden bir puan verdi.
HEDEF BANKALARI NASIL OLUŞTURULUYOR?
İşgalci Siyonistler tarafından geliştirilen yapay zeka modelleri dijital izleri toplayarak binlerce Filistinlinin adları, konumları ve davranış kalıplarıyla depolanmış "hedef bankaları" oluşturuyor.
Hamas üyelerinin eylemlerini, telefon konumlarını, sosyal medya paylaşımlarını, dron görüntülerini ve kişisel yazışmalarını analiz eden algoritmalar; "hedef bankaları"na veri sağlıyor.
DAKİKADA 2, HER GÜN 100 YENİ HEDEF!
Gobsel'den önce, Siyonist analistler "hedef bankası"na koymak için Gazze'de yılda 50 yeni hedef üretebiliyordu. Yapay zeka etkinleştirildikten sonra İsrail işgal güçlerince günde 100 hedef belirlenmeye başlandı.
8200'ün yapay zeka kullanımı hakkında askerler ve komutanlarla röportajlar yapan İsrailli tarihçi Adam Raz, İsrail'in bombardımanın en yoğun olduğu dönemde dakikada yaklaşık iki hedefi vurduğunu hesapladığını söyledi.
Lavender ya da diğer yapay zeka modellerinin gösterdiği hiçbir hedef doğrulanmadan İsrail işgalci güçlerince katledildi.
VERİLERİN DOĞRU OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI
İsrail ordusundan ismini vermek istemeyen iki yetkili The Post'a, bu algoritmik yapay zeka araçlarının tahminlerinin her zaman doğru olmadığını söyledi.
The Post'a ismini vermeden açıklamada bulunan İsraillilere göre çok sayıda Filistinli, "yanlışlıkla" katledildi.
HER BİR HAMAS ÜYESİ İÇİN 20 SİVİL GÖZDEN ÇIKARILDI
İsrail işgal güçlerinin eski hukuk danışmanı Tal Mimran, 2014'te kabul edilebilir sivil zayiat oranının üst düzey bir Hamas üyesi için bir sivil olduğunu söyledi.
İsrailli insan hakları örgütü Breaking the Silence'a göre, Gazze savaşında bu sayı, düşük düzeyli bir Hamas üyesi için yaklaşık 15 sivile ve orta ve üst düzey üyeler için "katlanarak daha yüksek"e çıktı ve İsrail işgal güçlerinin çok sayıda tanıklığına atıfta bulundu.
New York Times bu sayıyı bu hafta başında 20 olarak bildirdi.
"YEŞİL IŞIK YANARSA BOMBALAYIN"
The Post'un bildirdiğine göre, İsrail işgal güçlerine Gazze'nin kuzeyindeki yaklaşık 50 binayı hedef alan bir bombalama eylemi için sivil kayıplarını tahmin etmek üzere bir yazılım programı kullanma emri verildi.
Birim analistlerine sistem şöyle formüle edildi:
"Bir bölgedeki insan sayısını orada yaşadığı tahmin edilen insan sayısına bölün — ilk rakamı, yakındaki bir hücre kulesine bağlanan cep telefonlarını sayarak elde edin. Sistem, kırmızı-sarı-yeşil trafik ışığı kullanarak, bir binanın doluluk oranı yüzde 25 veya daha az olduğunda yeşil ışık yanacak ve yeşil şık yandığında bombalayın. Bu, bir birimin bombalama kararı vermesi için yeterli kabul edilen eşiktir."
BARBAR İSRAİL 14 AYDA 46 BİNE YAKIN GAZZELİYİ KATLETTİ
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 514 Filistinli öldü, 108 bin 189 kişi yaralandı.
Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
DONARAK ÖLEN BEBEK SAYISI 6'YA YÜKSELDİ
Gazze'deki Filistin hükümetinin Medya Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Gazze Şeridi'nde İsrail'in zorla yerinden ettiği ve çadırda yaşayan Ali el-Batran adlı bebek soğuk hava nedeniyle hayatını kaybetti.
Açıklamada, ölen bebeğin ikizi olan Cuma el-Batran'ın da dün şiddetli soğuk nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisine yer verildi.
Ali bebeğin ölümüyle Gazze Şeridi'nde son bir haftada soğuk hava nedeniyle ölen bebeklerin sayısı 6'ya yükseldi.
Yaklaşık 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımı 7 Ekim 2023'ten bu yana devam ediyor.
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