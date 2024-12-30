İsrail’in barbar saldırılarına yapay zeka desteği! Algoritmalarla dakikada 2 kişiyi katlettiler!

İşgalci İsrail güçlerinin 14 aydır Gazzelileri katlederken yapay zeka modellerinden faydalandığı ortaya çıktı. Habsora veya Gospel isimli bu yapay zeka modellerinin çalışma sistemleri ise kan dondurdu. Filistin direniş örgütü üyesi olup olmadıklarını belirleyen bu yapay zeka modellerinin "Hedef Bankası" oluşturarak Siyonistlerin Gazze'ye ölüm yağdırmasını kolaylaştırdığı anlaşıldı.

Bu yapay zeka programlarının Gazze'deki katletme oranını hızlandıran perde arkası bir güç olduğunu ve yarısından fazlası kadın ve çocuk olmak üzere 45 binden fazla can aldığı belirtiliyor.

Gazze'ye vahşeti yaşatan barbar İsraillileri savaşta kullandıkları yapay zeka teknolojilerini ABD merkezli The Washnigton Post merceğine aldı. "İsrail savaş için bir 'AI fabrikası' inşa etti. Bunu da Gazze'de dolaşıma bıraktı" başlıklı özel haberde İsrail terör devletinin işlediği savaş suçlarında yapay zekadan nasıl yararlandığını analiz etti.