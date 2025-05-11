CANLI | Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu! Terörsüz Türkiye dönemi
Türkiye'nin yaklaşık elli yıldır mücadele ettiği terör sorunu, önemli bir dönüm noktasına geldi. "Terörsüz Türkiye" hedefiyle atılan adımların ardından, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla terör örgütü PKK'nın 12. kongresi geçtiğimiz günlerde toplandı. Toplantıda alınan kararlar bugün (12 Mayıs 2025) itibarıyla resmen açıklandı. Terör örgütü PKK kendisini feshettiğini duyurdu. Açıklamada, "Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
27 Şubat'ta terör örgütü PKK'nın teröristbaşı olan Abdullah Öcalan'ın silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi yönündeki çağrısı, Türkiye'de uzun süredir devam eden terörle mücadelede yeni bir sayfanın aralandığını gösterdi. Bu açıklamanın ardından, 5-7 Mayıs tarihleri arasında PKK'nın fesih kongresini gerçekleştirdiği açıklandı.
Kongrenin ardından terör örgütü PKK, 12 Mayıs 2025 itibarıyla kendisini feshettiğini resmen duyurdu.
AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Terör örgütü PKK'nın kendisini feshetmesinin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.
İşte Ömer Çelik'in açıklamaları:
Sayın Cumhurbaşkanımızın “terörsüz Türkiye” için ortaya koyduğu yüksek siyasi iradesi ve sürecin koordinatlarını “devlet politikası” olarak çizen kapsayıcı ve net yaklaşımı ile Sayın Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı, gelişmelere dönük duruşu ve yönlendirmeleri, topyekun “iç cephe”nin güçlendirilmesinin başlıklarını oluşturmuştur.
Siyasi partiler arasındaki etkili ve verimli görüşme trafiği, istişare ve diyalog, demokratik siyasetin “meşru adres” olarak sorumluluk almasını ve insiyatif üretmesini sağlamıştır.
İmralı’dan yapılan çağrı sonrasında PKK’nın kendini feshetme ve silah bırakma kararı alması, “terörsüz Türkiye” hedefi açısından önemli bir aşamadır. Terörün tamamen bitmesi halinde yeni bir dönemin kapısı açılacaktır.
Bu kararın fiilen uygulanması ve tüm boyutlarıyla gerçekleşmesi gerekmektedir. “Fesih” ve “silahları teslim etme” kararının, PKK’nın tüm şube ve uzantıları ile illegal yapılarını kapayacak şekilde, somut olarak ve eksiksiz hayata geçmesi bir dönüm noktası olacaktır.
Bu süreç devlet kurumlarımız tarafından sahada titizlikle takip edilecektir. Ulaşılan aşamalar Sayın Cumhurbaşkanımıza arz edilecektir.
Bu çerçevede, terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının “içerde” ve “dışarıda” tüm boyutlarıyla ve somut olarak hayata geçmesi gerekir. Böylece, yakın bölgemizde terör örgütlerinin vekâlet savaşları için kullanıldığı emperyalist planların önünün kesilmesine dönük olumlu bir dalga oluşacaktır.
Ayrıca “terörsüz Türkiye” hedefine somut olarak ulaşılması, tüm dünyada siyasetin siyasetsizleşmeye boğulduğu bir dönemde, Türkiye’nin siyasi tüm kanalları daha etkili şekilde işletebilmesine imkan verecek, demokrasimizi, siyasi hayatımızı ve milli birliğimizi daha da güçlendirecektir. Siyasi diyalog kanallarının, TBMM başta olmak üzere siyasetin tüm meşru adreslerinde en güçlü şekilde çalışmasını sağlayacaktır. Cumhuriyetimizin hepimizin “çatı”sı olduğu bilinci, demokrasimizin her türlü sorunun çözümü için temel “zemin” olduğu anlayışı daha güçlenecek ve siyasi olarak kökleşecektir. Tarihdaşlık, kaderdaşlık ve vatandaşlık bilinci ile geleceğimiz en sağlam ve meşru zeminlerde şekillenmeye devam edecektir. Her olumlu aşama yeni bir olumlu aşamanın davetiyesi olacaktır.
“Terörsüz Türkiye”ye sahada tüm boyutlarıyla, eksiksiz ve somut hedefleriyle ulaşılması gerekir. Buna ulaşılması demek, bütün kültürel, etnik ve mezhepsel unsurlarıyla tüm vatandaşlarımızın kazanması demektir. Kazanan tüm vatandaşlarımız olacaktır. Temel prensibimiz şudur: ADLARIMIZ FARKLI OLSA DA HEPİMİZİN SOYADI TÜRKİYE CUMHURİYETİ’DİR.
“Devletimizin nitelikleri” ve “milletimizin değerleri” konusunda hiçbir tartışma yoktur, bu değerleri zedeleyecek hiçbir adım sözkonusu değildir, olamaz. Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği Türkiye Yüzyılı’nı kucaklayacak büyük stratejik adımlardan önde geleni “terörsüz Türkiye” olacaktır.
MİLLETİMİZ MÜSTERİH OLSUN. TÜRKİYE CUMHURİYETİ GÜNDEMİNE HAKİMDİR.
PKK RESMEN KENDİSİNİ FESHETTİ
Terör örgütü PKK, yaptığı 12. kongresi sonucunda kendisini feshettiğini resmi olarak duyurdu.
Terör örgütü PKK'nın 12. Kongre Divanı ile ilgili yaptığı açıklamada, "PKK’nin örgütsel yapısının feshedilmesi ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırması kararlarını alarak PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdı." denildi.
Açıklamalarda ayrıca şu ifadeler de kullanıldı:
Kongremizin aldığı PKK’nin fesih ve silahlı mücadele yöntemini sonlandırma kararı kalıcı barışa ve demokratik çözüme güçlü bir zemin sunmaktadır. Bu aşamada Türkiye Büyük Millet Meclisinin tarihi sorumlulukla rolünü oynaması önemli olmaktadır. Aynı şekilde hükümet ve ana muhalefet partisi başta olmak üzere mecliste temsili bulunan tüm siyasi partileri, sivil toplum örgütlerini, din ve inanç topluluklarını, demokratik basın kuruluşlarını, kanaat önderlerini, aydınları, akademisyenleri, sanatçıları, işçi-emekçi sendikalarını, kadın-gençlik örgütlerini, ekolojist hareketleri sorumluluk altına girerek barış ve demokratik toplum sürecine katılmaya çağırıyoruz.
SÜREÇ PAZARLIKLA DEĞİL İLKEYLE YÜRÜYOR
AK Parti Milletvekili ve Siyaset Bilimci Dr. Nazım Maviş ise Türkiye'nin tarihi bir kavşağında şekillenen Terörsüz Türkiye sürecine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Maviş, bu sürecin geçmiş deneyimlerden farklı olarak iki temel noktada ayrıştığını belirterek, “Birincisi, bu bir pazarlık ya da 'al-ver' süreci değil. İkincisi ise terör örgütünün amasız ve fakatsız şekilde kendini feshedip silah bırakması” diye konuştu.
TBMM’NİN GÜNDEMİ NET!
Sürecin siyasi zeminiyle ilgili net mesajlar veren Maviş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin ve tüm siyaset kurumlarının, belirlenen çerçevenin dışında bir gündem taşımadığını vurgulayarak, “Bizim çizdiğimiz bu sınırların dışında bir öneri, yaklaşım ya da süreç mümkün değil” dedi.
"BU KAZANIM, PKK’NIN DAYATMASI DEĞİL, TÜRKİYE’NİN DEMOKRATİK İRADESİDİR"
Dr. Maviş, 2002’den bu yana Türkiye’nin önemli bir demokratikleşme hamlesi gerçekleştirdiğini vurguladı. TRT Kürdi’nin kurulması, Kürtçenin kamusal alanda özgürleşmesi, Kürtçe propagandaya izin verilmesi, köy isimlerinin iade edilmesi gibi reformların; PKK'nın baskısıyla değil, Türkiye’nin demokratik iradesiyle gerçekleştiğini söyledi:
“Bu adımlar, örgütün propagandasının sonucu değil; demokratikleşmeye olan inancımızın gereğidir.”
“SÜREÇ DEVAM EDECEK PAZARLIK OLMADAN”
Türkiye'nin, demokratikleşme programını kesintisiz bir süreç olarak gördüğünü belirten Maviş, bu reformların hiçbir zaman bir terör örgütüyle yapılan müzakerelerin parçası olmadığını tekrarladı. Maviş, “Bu bir al-ver meselesi değil, Türkiye'nin vizyonudur” ifadesiyle altını çizdi.
DEVLET TEMKİNLİ SÜREÇ TİTİZ
Maviş, geçmişte yaşanan çözüm sürecinde yapılan hatalara da değindi. Sürecin bazı unsurlar tarafından sabote edildiğini hatırlatarak bugün gelinen noktada devletin çok daha temkinli, dikkatli ve tedbirli ilerlediğini vurguladı. Bu sürecin tüm paydaşlarının da aynı titizlikle hareket ettiğini belirtti.
“TÜRKİYE’NİN GÜÇLENMESİNİ İSTEMEYEN YAPILAR VAR”
Süreci baltalamaya çalışan aktörlere dikkat çeken Maviş, Türkiye’nin iç barışını ve bölgesel gücünü istemeyen dış güçlerin bulunduğunu söyledi. Bu yapıların başında İsrail, bazı Batılı ülkeler ve geçmişte ABD'nin de bulunduğunu dile getiren Maviş, sürecin dış müdahalelere karşı korunması gerektiğini ifade etti.
SÜRECİ ŞEKİLLENDİREN ÜÇ TEMEL DİNAMİK
Son olarak gelinen aşamanın tesadüfi olmadığını vurgulayan Maviş, üç temel faktörün bu süreci mümkün kıldığını şu sözlerle özetledi:
Türkiye'nin terörle kararlı ve güçlü mücadelesi
Aralıksız sürdürülen demokratikleşme programı
Uluslararası dengelerde yaşanan değişimler
"YENİ BİR KAPI ARALANMIŞ OLACAK"
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdem, “Türkiye 40 yılı aşkındır terörle mücadele veriyor. Ülkemizde huzur istiyoruz. 40 yılı aşkındır yanan ateşin sönmesini istiyoruz. Annelerin ağlamasını arzu etmiyoruz. Gelinen nokta hayırlı bir nokta. Sevindirici gelişmeler var. PKK kendimizi fesh ediyoruz derse yeni bir kapı aralanmış olacak.” ifadelerini kullandı.
"SONUÇ BİLDİRGESİ HAZIR"
TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Fuat Oktay, A Haber canlı yayınında "Tüm annelerimize umarım bugün güzel bir müjde olur. Demokratik bir sürece girilecek. Kongre toplantı ve sonuç bildirgesi hazır. Artık sadece açıklanmasını bekliyoruz. Türkiye artık kendi göbeğini kendisi kesecek. Tek başına silah bırakmak çözüm değildir. Silahların bırakılmasının yanında bu defterin tamamen kapatılması gerekiyor. Bir barış halayı çekilmesi gerekiyor. Irak ve Suriye'de de silahlar bırakılmalı. Hem içeride hem dışarıda hiçbir tehdit kalmayacak şekilde silah bırakılmalı." dedi.
ADIM ADIM TERÖRSÜZ TÜRKİYE'YE
"HER AN MÜJDE ALABİLİRSİNİZ"
Terörsüz Türkiye'ye ilişkin Başkan Erdoğan da önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan "Yani 86 milyon, kalp kalbe verecek; muhabbeti, birlikteliği, dayanışmayı, kardeşlik hukukunu inşallah daha da güçlendirecek, daha da yücelteceğiz. Temelinde demokrasinin, kalkınmanın, huzurun ve adaletin olduğu 'Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa edeceğiz. Her an müjdeleri alabilirsiniz ve alacaksınız." dedi.
DEM PARTİ’DEN ERDOĞAN VE BAHÇELİ’YE
DEM Parti MYK 8 maddede sıraladığı “Tarihi bir eşik: Barışın ve kardeşliğin yeni şafağı” başlıklı açıklamasında, “Çözüm iradesine destek sunan Sayın Devlet Bahçeli’ye ve bu iradeye sahip çıkan Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a teşekkürlerimizi sunuyoruz” denildi.
PKK: 5-7 MAYIS’TA KONGREYİ TOPLADIK
Bu açıklamadan kısa bir süre sonra terör örgütü PKK’dan “Kongre 5-7 Mayıs tarihleri arasında toplandı. Kongrenin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır” açıklaması geldi.
"HERKES BARIŞA ODAKLANSIN"
DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, terör örgütü PKK'nın kongresini toplamasına ilişkin, "Başlı başına kongrenin toplanması bile bu sürece verdikleri önem ve katkı anlamında anlaşılmalıdır." dedi.
Detaylı açıklamanın ne zaman yapılacağına dair ellerinde bilgi olmadığını dile getiren Buldan, şöyle devam etti:
"Şimdi sıra demokratikleşme alanında adımların atılması, bu çok önemli elbette ki. Biz bu sürece inanıyoruz, bu sürece güveniyoruz. Türkiye'ye barışın geleceğine yürekten inanıyoruz. Bunun için mücadelemize devam edeceğiz. Kolay bir şey olmadığını biliyoruz. Yıllardır verilen bir emek var. Bu emeğin çabaları ve bu emeğin en azından bu sürece gelmesi bile büyük bir şey. Şimdi herkes barışa odaklansın. Türkiye'nin geleceğine odaklansın ve atılacak adımlar elbette Türkiye'yi demokratikleştirecek adımlar olacaktır."
DEM PARTİ: BARIŞ YENİDEN FİLİZLENECEK
DEM Parti ise konuya ilişkin "PKK'nin tarihi kongre kararlarıyla birlikte 50 yıllık çatışmadan barış ufkuna bir adım daha yaklaşmış oluyoruz. Bu adım, kadim topraklarımızın bağrında asırlardır özlemi çekilen barışın ve demokratik siyasetin yeniden filizlenmesinin ve gelişmesinin bir adımıdır" açıklamasını yaptı.
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