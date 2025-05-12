PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

27 Şubat'ta, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi yönündeki çağrının ardından Türkiye'nin yıllardır süren terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Bu çağrının ardından, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgüt içinde gerçekleştirilen kapsamlı kongreyle birlikte alınan kararlar, örgütün dağılma sürecini hızlandırdı. Ve nihayet, 12 Mayıs 2025'te PKK, kendini resmen feshettiğini kamuoyuna ilan etti. Öte yandan PKK'nın düzenlediği fesih kongresinden ilk kareler sosyal medyada yayınlandı. İşte o kareler...