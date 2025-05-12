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PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

27 Şubat'ta, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan tarafından yapılan silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi yönündeki çağrının ardından Türkiye'nin yıllardır süren terörle mücadelesinde tarihi bir dönüm noktası olarak kayıtlara geçti. Bu çağrının ardından, 5-7 Mayıs tarihlerinde örgüt içinde gerçekleştirilen kapsamlı kongreyle birlikte alınan kararlar, örgütün dağılma sürecini hızlandırdı. Ve nihayet, 12 Mayıs 2025'te PKK, kendini resmen feshettiğini kamuoyuna ilan etti. Öte yandan PKK'nın düzenlediği fesih kongresinden ilk kareler sosyal medyada yayınlandı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 12.05.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 10:19
PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

27 Şubat'ta terör örgütü PKK teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın yaptığı silah bırakma ve örgütün kendini feshetmesi yönündeki çağrı, Türkiye'nin uzun yıllardır sürdürdüğü terörle mücadelede yeni bir sayfanın açılmasına vesile oldu.

PKK KENDİNİ FESHETTİĞİNİ DUYURDU
PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Bu açıklamayı izleyen süreçte, 5-7 Mayıs tarihleri arasında örgüt bünyesinde bir kongre düzenlendi ve bu toplantıda, dağılma sürecine ilişkin somut adımlar karara bağlandı.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Sürecin nihai aşamasında ise 12 Mayıs 2025 tarihinde PKK, aldığı fesih kararını resmen duyurarak varlığına son verdi.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Bu tarihi gelişme, hem Türkiye için hem de bölgesel dinamikler açısından önemli bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Öte yandan PKK medyası tarafından PKK'nın kendisini feshetme kararı aldığı PKK 12. Kongresi Divanı'na ilişkin görüntüler yayınlandı.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Düzenlenen kongreden çok sayıda fotoğraf paylaşıldı.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı

Fesih açıklamasının yapıldığı masada Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafının olması dikkat çekti.

PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı
PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı
PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı
PKK silah bıraktı! İşte fesih kongresinden ilk kareler! Sırrı Süreyya Önder detayı