Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

2025 yılına özel anlamlı farkındalık etkinlikleriyle karşılanan Dünya Engelliler Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Toplumda engelli bireylerin haklarına, karşılaştıkları zorluklara ve eşit yaşam hakkına dikkat çekilen bu özel hafta, sosyal medyada paylaşılan anlamlı sözler ve mesajlarla da gündeme taşınıyor. Peki 2025 Engelliler Haftası ne zaman başlıyor, hangi mesajlar öne çıkıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi