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Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

2025 yılına özel anlamlı farkındalık etkinlikleriyle karşılanan Dünya Engelliler Haftası, her yıl olduğu gibi bu yıl da mayıs ayının ikinci haftasında çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Toplumda engelli bireylerin haklarına, karşılaştıkları zorluklara ve eşit yaşam hakkına dikkat çekilen bu özel hafta, sosyal medyada paylaşılan anlamlı sözler ve mesajlarla da gündeme taşınıyor. Peki 2025 Engelliler Haftası ne zaman başlıyor, hangi mesajlar öne çıkıyor?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:44
Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

Engelliler Haftası boyunca okullarda ve kamu kurumlarında her gün farklı bir engel türü ele alınıyor. Görme engellilerden işitme engellilere, ortopedik engellilerden zihinsel engellilere kadar her grup için ayrı etkinlikler düzenleniyor. Amaç, toplumu bilgilendirmek, empati duygusunu geliştirmek ve toplumsal duyarlılığı kalıcı hale getirmek.

Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

Radyo ve televizyon programlarında engellilikle ilgili bilgilendirici içeriklere yer verilirken, sosyal medya da bu sürece aktif biçimde katkı sunuyor. Yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler de çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenliyor.

Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

Engellilik Değil, Engeller Sorun

Uzmanlara göre, engellilik bir bireyin değil, toplumun yeterince kapsayıcı olmamasının sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden asıl engelin bireyin fiziksel durumu değil, zihinlerdeki ön yargılar ve duyarsızlık olduğu vurgulanıyor.

Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

-Engelin en büyük ilacı; sabır, azim ve anlayıştır.

-Engelli birey olmak bir sorun değil, asıl sorun onları görmezden gelmektir.

-Tohum nasıl toprağa emanetse, engelli birey de topluma emanettir.

-Fiziksel engeller değil, empati yoksunluğu gerçek engeldir.

-Engelli bireyleri anlamak için özel bir güne değil, içten bir kalbe ihtiyaç vardır.

Engelliler Haftası 2025: Ne zaman, hangi tarihlerde? Engelliler Haftası ile ilgili en anlamlı mesajlar

-Yüreği, vicdanı ve merhameti eksik olan sağlam bedenler, engelli bireylerin iç dünyasındaki zenginliğe ulaşamaz.

-Fark yaratmak için onları "eksik" değil, "eşit" görmemiz yeterlidir.

-Sevgiyle, anlayışla, birlikte aşamayacağımız engel yok.

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