O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Mert Özer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? 

Bu anı şöyle anlatıyor: "Küçüklüğümden beri O Ses'i izliyordum. Seçtiğim şarkılarla dördünüzün birden dönmesi beni çok şaşırttı. Spontane bir seçim yapmak istedim, ama bu kadar büyük bir heyecana kapılacağımı düşünmemiştim."