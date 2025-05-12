O Ses Türkiye birincisi kim oldu? Mert Özer kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?
O Ses Türkiye 2025 şampiyonu Mert Özer, yarışma boyunca sergilediği güçlü performanslarla dikkat çekti ve finale çıkarak birinci olmayı başardı. Küçüklüğünden beri müzikle ilgilenen ve Berklee College of Music'i burslu olarak kazanan Özer'in hayatı, şampiyonluk sonrasında merak konusu oldu. Peki Mert Özer kimdir, nerelidir ve kaç yaşındadır? İşte 2025 O Ses Türkiye birincisi Mert Özer'in hayatına dair merak edilen detaylar.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 07:59