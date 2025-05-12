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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Görev yaptıkları il içinde farklı bir okula tayin olmak isteyen öğretmenler, başvuru tarihlerini ve atama sürecine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki il içi tayin başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte merak edilen sürecin detayları…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:47
ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı, 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Öğretmenlerin uzun süredir beklediği duyuruya göre başvurular 12 Mayıs Pazartesi günü başlayacak ve 16 Mayıs Cuma günü mesai bitiminde sona erecek. Atamalar ise 20 Mayıs 2025 tarihinde yapılacak.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Hizmet Puanı Belirleyici Olacak

Yayımlanan resmi duyuruda, atamaların tercih önceliği ve hizmet puanı üstünlüğü esas alınarak yapılacağı belirtildi. Atama işlemleri, 20 Mayıs itibarıyla güncel öğretmen ihtiyaç durumu ve atama sonucunda oluşacak yeni ihtiyaçlar dikkate alınarak gerçekleştirilecek.

Eğer bir öğretmen, yaptığı tercihlere yerleşemezse; istemesi halinde, ilk iki tercihinde yer alan kurumlar için hizmet puanına göre sıraya alınabilecek.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Başvuru Nasıl Yapılacak?

İl içi tayin başvurusunda bulunmak isteyen öğretmenler, mebbis.meb.gov.tr veya personel.meb.gov.tr adresleri üzerinden Elektronik Başvuru Formunu doldurarak işlemlerini başlatabilecek. Ancak başvuru öncesinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta var:

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ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülü'nden;

-Kimlik bilgileri

-Öğrenim durumu

-Atama alanı

-Hizmet süresi ve hizmet puanı

-Sözleşme durumu

gibi bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde kontrol etmeleri, hatalı ya da eksik bilgi varsa ilgili belgelerle birlikte düzeltme talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu başvurular eğitim kurumu, ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine yapılabiliyor.

ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Tayin Süreciyle İlgili Dikkat Edilmesi Gerekenler

-Başvuru süresi uzatılmayacak; bu nedenle son güne bırakılmaması tavsiye ediliyor.

-Her öğretmen en fazla 40 eğitim kurumu tercihi yapabiliyor.

-Sadece aynı il sınırları içinde yer alan kurumlar için başvuru yapılabiliyor.

-Görev yerleri değişen öğretmenlerin ilişik kesme işlemleri atama takvimiyle eş zamanlı yürütülecek.

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