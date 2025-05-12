ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?
Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin 2025 yılı il içi isteğe bağlı yer değiştirme takvimini açıkladı. Görev yaptıkları il içinde farklı bir okula tayin olmak isteyen öğretmenler, başvuru tarihlerini ve atama sürecine dair ayrıntıları araştırmaya başladı. Peki il içi tayin başvuruları ne zaman yapılacak? Başvuru işlemleri nasıl gerçekleştirilecek? İşte merak edilen sürecin detayları…
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 09:47