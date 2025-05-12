ÖĞRETMEN İL İÇİ TAYİN BAŞVURU EKRANI | MEB Öğretmenlerin il içi isteğe bağlı atama başvurusu başladı mı, nereden yapılır?

Öğretmenlerin MEBBİS e-Personel Modülü'nden;

-Kimlik bilgileri

-Öğrenim durumu

-Atama alanı

-Hizmet süresi ve hizmet puanı

-Sözleşme durumu

gibi bilgilerini eksiksiz ve doğru şekilde kontrol etmeleri, hatalı ya da eksik bilgi varsa ilgili belgelerle birlikte düzeltme talebinde bulunmaları gerekiyor. Bu başvurular eğitim kurumu, ilçe ya da il milli eğitim müdürlüklerine yapılabiliyor.