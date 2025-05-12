Feshetmek ne demek? Hukuki olarak ne anlama geliyor? TDK Türkçe sözlük

Türkçede sıkça karşılaşılan terimlerden biri olan feshetmek özellikle hukuk dilinde önemli bir yer tutar. Ancak bu kelime doğru bir şekilde kullanıldığında anlamını tam olarak yansıtır. Peki feshetmek tam olarak ne demektir ve nasıl kullanılır?
Feshetmek Nedir?
Feshetmek kelimesi, 12. yüzyıldan itibaren dilimize yerleşmiş bir sözcüktür ve genellikle bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün ortadan kalkması anlamında kullanılır. Hukuk dilinde ise feshetmek, bir mahkemenin ya da ilgili mercilerin daha önce alınmış bir kararı geçersiz kılması, bozması anlamına gelir. Yani, bir anlaşmanın veya sözleşmenin geçersiz kılınması da feshetmek ile ifade edilir.
Feshetmek ve Eş Anlamlıları
Feshetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler de oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bunlar, anlam bakımından birbirine yakın olsalar da bazen küçük nüanslarla farklılık gösterebilir. İşte feshetmek ile eş anlamlı olan bazı kelimeler:
📌İlga etmek
📌Vazgeçmek
📌Bozmak
📌İptal ettirmek
📌Lağvetmek
📌Caymak
📌Tevil etmek
Her bir kelime, belirli bir bağlamda kullanılarak feshetmek kelimesinin anlamını tamamlar.
Feshetmek Bitişik Mi, Ayrı Mı Yazılır?
Dilbilgisel olarak doğru kullanım, kelimenin bitişik yazılması gerektiğidir. Feshetmek, anlamca kaynaşmış birleşik bir isim olduğu için ayrı yazımı yanlıştır.
Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:
Feshetmek
Yanlış kullanım ise şu şekildedir:
Fesh etmek
Feshetmek Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?
Feshetmek kelimesi, hukuk metinlerinde olduğu gibi günlük dilde de çeşitli cümlelerde yer alabilir. İşte doğru kullanıma örnekler:
📌Eğer sözleşmeyi zamanından önce feshedersek, bin iki yüz lira tazminat öderiz.
📌İki taraf anlaştığı için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.