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Feshetmek ne demek? Hukuki olarak ne anlama geliyor? TDK Türkçe sözlük

Fesih kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş ve genellikle iptal etme, bozulma anlamında kullanılmaktadır. Özellikle hukuki ve resmi metinlerde sıkça karşılaşılan bu terim, bir anlaşmanın, sözleşmenin veya kararın geçersiz kılınması anlamına gelir. Pek çok tamlama ve kalıp ifadede yer alan bu kelime fesh-i ahd gibi terimlerle de sıkça karşımıza çıkar. Peki feshetmek ne demek ve nasıl yazılır? İşte tüm bu sorulara dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:28
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Feshetmek ne demek? Hukuki olarak ne anlama geliyor? TDK Türkçe sözlük

Türkçede sıkça karşılaşılan terimlerden biri olan feshetmek özellikle hukuk dilinde önemli bir yer tutar. Ancak bu kelime doğru bir şekilde kullanıldığında anlamını tam olarak yansıtır. Peki feshetmek tam olarak ne demektir ve nasıl kullanılır?

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Feshetmek Nedir?

Feshetmek kelimesi, 12. yüzyıldan itibaren dilimize yerleşmiş bir sözcüktür ve genellikle bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün ortadan kalkması anlamında kullanılır. Hukuk dilinde ise feshetmek, bir mahkemenin ya da ilgili mercilerin daha önce alınmış bir kararı geçersiz kılması, bozması anlamına gelir. Yani, bir anlaşmanın veya sözleşmenin geçersiz kılınması da feshetmek ile ifade edilir.

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Feshetmek ve Eş Anlamlıları

Feshetmek kelimesiyle eş ve yakın anlamlı sözcükler de oldukça yaygın bir şekilde kullanılır. Bunlar, anlam bakımından birbirine yakın olsalar da bazen küçük nüanslarla farklılık gösterebilir. İşte feshetmek ile eş anlamlı olan bazı kelimeler:

📌İlga etmek

📌Vazgeçmek

📌Bozmak

📌İptal ettirmek

📌Lağvetmek

📌Caymak

📌Tevil etmek

Her bir kelime, belirli bir bağlamda kullanılarak feshetmek kelimesinin anlamını tamamlar.

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Feshetmek Bitişik Mi, Ayrı Mı Yazılır?

Dilbilgisel olarak doğru kullanım, kelimenin bitişik yazılması gerektiğidir. Feshetmek, anlamca kaynaşmış birleşik bir isim olduğu için ayrı yazımı yanlıştır.

Bu kelimenin doğru yazımı şu şekildedir:

Feshetmek

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Yanlış kullanım ise şu şekildedir:

Fesh etmek

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Feshetmek Cümle İçinde Nasıl Kullanılır?

Feshetmek kelimesi, hukuk metinlerinde olduğu gibi günlük dilde de çeşitli cümlelerde yer alabilir. İşte doğru kullanıma örnekler:

📌Eğer sözleşmeyi zamanından önce feshedersek, bin iki yüz lira tazminat öderiz.

📌İki taraf anlaştığı için sözleşme karşılıklı olarak feshedildi.

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