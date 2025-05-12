Feshetmek ne demek? Hukuki olarak ne anlama geliyor? TDK Türkçe sözlük

Fesih kelimesi Arapçadan dilimize geçmiş ve genellikle iptal etme, bozulma anlamında kullanılmaktadır. Özellikle hukuki ve resmi metinlerde sıkça karşılaşılan bu terim, bir anlaşmanın, sözleşmenin veya kararın geçersiz kılınması anlamına gelir. Pek çok tamlama ve kalıp ifadede yer alan bu kelime fesh-i ahd gibi terimlerle de sıkça karşımıza çıkar. Peki feshetmek ne demek ve nasıl yazılır? İşte tüm bu sorulara dair merak edilenler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 12.05.2025 09:28 PAYLAŞ ABONE OL

Türkçede sıkça karşılaşılan terimlerden biri olan feshetmek özellikle hukuk dilinde önemli bir yer tutar. Ancak bu kelime doğru bir şekilde kullanıldığında anlamını tam olarak yansıtır. Peki feshetmek tam olarak ne demektir ve nasıl kullanılır?

A Haber foto arşiv Feshetmek Nedir? Feshetmek kelimesi, 12. yüzyıldan itibaren dilimize yerleşmiş bir sözcüktür ve genellikle bir anlaşmanın bozulması ya da geçerli olan bir kuralın hükmünün ortadan kalkması anlamında kullanılır. Hukuk dilinde ise feshetmek, bir mahkemenin ya da ilgili mercilerin daha önce alınmış bir kararı geçersiz kılması, bozması anlamına gelir. Yani, bir anlaşmanın veya sözleşmenin geçersiz kılınması da feshetmek ile ifade edilir.