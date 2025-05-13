T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO: 2024/434 Esas



KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mardin ili, Midyat ilçesi

MEVKİİ: Ulucami mahallesi mevkii

PAFTA NO:

ADA NO: 563

PARSEL NO: 7

VASFI:

YÜZÖLÇÜMÜ:

MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah ÖLMEZ



KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kültür ve Turizm Bakanlığı

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:



Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/434 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024

Basın No: ILN02220609

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