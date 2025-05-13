13 Mayıs 2025, Salı
T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Giriş: 13.05.2025 00:00 Güncelleme: 13.05.2025 00:06
T.C. MİDYAT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2024/434 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Mardin ili, Midyat ilçesi
MEVKİİ: Ulucami mahallesi mevkii
PAFTA NO:
ADA NO: 563
PARSEL NO: 7
VASFI:
YÜZÖLÇÜMÜ:
MALİKİN ADI VE SOYADI: Abdullah ÖLMEZ
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: Kültür ve Turizm Bakanlığı
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2024/434 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 10/12/2024
Basın No: ILN02220609
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