12 Mayıs 2025, Pazartesi

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri PKK'nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan'dan İsrail'e kim ne dedi?

PKK'nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan'dan İsrail'e kim ne dedi?

Türkiye'de terör örgütü PKK'nın silahlı mücadeleye son verme ve örgütü feshetme kararı, yalnızca yurt içinde değil, dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı. 40 yılı aşkın süredir süren kanlı çatışmaların ardından gelen bu tarihi adım, uluslararası basında "dönüm noktası" olarak yorumlanırken; Almanya'dan İsrail'e, Fransa'dan Katar'a kadar pek çok ülkede haber bültenlerinin baş köşesine oturdu.

Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:58
PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

Terör örgütü PKK'nın silahları bırakarak kendini feshetme kararı, uluslararası basında geniş yankı buldu.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

Dünya basınında ajanslar, haberi son dakika olarak duyururken Yunanistan ve İsrail başta olmak üzere haber tüm ülkelerde geniş ilgi gördü. Peki kim nasıl servis etti? İşte ayrıntılar...

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

YNET: "PKK, 41 YILLIK MÜCADELENİN ARDINDAN SİLAH BIRAKIYOR"

İsrail'in önde gelen haber sitelerinden Ynet, PKK'nın silah bırakma kararını "PKK, 41 yıllık mücadelenin ardından silah bırakıyor" başlığıyla duyurdu. Haberde, örgütün bu adımı, lideri Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla attığı belirtilerek, "PKK, tarihi görevimizi tamamladık" ifadelerine yer verildi. Ynet, bu kararın Türkiye ile Kürtler arasındaki ilişkilerin yeniden şekillendirilmesine zemin hazırlayabileceğini vurguladı.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

FRANCE 24: "SİLAHLI ÇATIŞMAYA SON"

France 24, PKK'nın kendini feshedeceğini ve Türkiye devletiyle 40 yıldır süren silahlı çatışmaya son vereceğini açıkladığını bildirdi. Haberde, bu kararın örgüte yakınlığıyla bilinen Fırat Haber Ajansı tarafından duyurulduğu ve Kürt silahlı grubun, dört on yıldır süren silahlı çatışmanın ardından Türkiye ile yeni bir barış girişimi kapsamında bu kararı aldığı ifade edildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

BLOOMBERG: "TARİHİ ADIM TÜRKİYE'NİN HEDEFLERİNİ GÜÇLENDİREBİLİR"

Bloomberg, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir adım" olarak nitelendirdi. Haberde, bu gelişmenin NATO üyesi Türkiye'nin bölgesel güç olma hedeflerini güçlendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'nin Kürt meselesine yaklaşımında yeni bir sayfa açabileceği belirtildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

AL JAZEERA: "PKK, 40 YILLIK ÇATIŞMANIN ARDINDAN ATEŞKES İLAN ETTİ"

Katar merkezli Al Jazeera, PKK'nın silah bırakma kararını ve Abdullah Öcalan'ın çağrısını detaylı şekilde aktardı. Haberde, bu gelişmenin Türkiye'nin iç siyaseti ve bölgesel politikaları üzerindeki etkileri değerlendirildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

FINANCIAL TIMES: "PKK'NIN SİLAH BIRAKMA KARARI, TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Financial Times, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltabileceği ve bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'deki Kürt siyasi haklarının tanınması ve kültürel özgürlükler gibi konuların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği belirtildi.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ERDOĞAN İÇİN ZAFER"

Financial Times'ta yayınlanan başka bir analizde PKK'nın silah bırakma kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bir zafer olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesinde siyasi desteğini artırabileceği ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını güçlendirebileceği belirtildi. Ancak, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması durumunda, bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin zor olabileceği ifade edildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

KATHİMERİNİ: "BÖLGESEL SONUÇLAR DOĞURMASI BEKLENİYOR"

Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini, PKK'nın Türk devletiyle 40 yılı aşkın süredir süren çatışmasının ardından aldığı bu kararın, komşu Suriye de dahil olmak üzere bölgede önemli siyasi ve güvenlik sonuçları doğurmasının beklendiğini belirtti. Haberde, Suriye'de Kürt güçlerin ABD kuvvetleriyle müttefik durumda olduğu ve Kürt savaşçıların silahlarını bırakarak Türk-Kürt ilişkilerinin yeniden tanımlanmasını talep ettikleri ifade edildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

REUTERS: "PKK KENDİNİ FESHETTİ, SİLAHLI MÜCADELE SONA ERDİ"

Reuters, PKK'nın 40 yıllık silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını, örgüte yakın Fırat Haber Ajansı'nın duyurusuyla aktardı. Haberde, bu kararın bölgesel istikrar açısından önemli bir dönüm noktası olabileceği vurgulandı.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

DIE WELT: "ÖCALAN'IN ÇAĞRISI SONRASI PKK SİLAH BIRAKIYOR"

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Die Welt, Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından PKK'nın silah bırakma kararını duyurdu. Haberde, bu adımın Türkiye ve Kürtler arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcı olabileceği ifade edildi.

PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

AFP: "ÖRGÜT KENDİNİ FESHETTİ"

Fransa merkezli uluslararası haber ajansı AFP, PKK'nın kendini feshetme kararının, 1999 yılından bu yana İstanbul açıklarındaki bir adada tutuklu bulunan kurucu lideri Abdullah Öcalan'ın Şubat ayında yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısına bir yanıt niteliği taşıdığını bildirdi. Haberde, Öcalan'ın gönderdiği bir mektupta PKK'ya bu kararı resmileştirmek üzere bir kongre düzenleme çağrısında bulunduğu ve PKK'nın Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından terör örgütü olarak kabul edildiği belirtildi.