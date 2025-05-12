12 Mayıs 2025, Pazartesi
PKK'nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan'dan İsrail'e kim ne dedi?
Türkiye'de terör örgütü PKK'nın silahlı mücadeleye son verme ve örgütü feshetme kararı, yalnızca yurt içinde değil, dünya genelinde de geniş yankı uyandırdı. 40 yılı aşkın süredir süren kanlı çatışmaların ardından gelen bu tarihi adım, uluslararası basında "dönüm noktası" olarak yorumlanırken; Almanya'dan İsrail'e, Fransa'dan Katar'a kadar pek çok ülkede haber bültenlerinin baş köşesine oturdu.
Giriş Tarihi: 12.05.2025 11:58 Güncelleme Tarihi: 12.05.2025 11:58