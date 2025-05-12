PKK’nın fesih kararı dünya basınında! Son dakika olarak servis edildi! Yunanistan’dan İsrail’e kim ne dedi?

FINANCIAL TIMES: "PKK'NIN SİLAH BIRAKMA KARARI, TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Financial Times, PKK'nın 40 yılı aşkın süredir devam eden silahlı mücadelesini sonlandırma ve örgütü feshetme kararını "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Türkiye ile ABD arasındaki gerilimi azaltabileceği ve bölgesel dinamikleri yeniden şekillendirebileceği vurgulandı. Ayrıca, PKK'nın bu kararının, Türkiye'deki Kürt siyasi haklarının tanınması ve kültürel özgürlükler gibi konuların yeniden gündeme gelmesine zemin hazırlayabileceği belirtildi.

"PKK'NIN SİLAH BIRAKMASI ERDOĞAN İÇİN ZAFER"

Financial Times'ta yayınlanan başka bir analizde PKK'nın silah bırakma kararını Başkan Recep Tayyip Erdoğan için bir zafer olarak nitelendirdi. Haberde, bu adımın Erdoğan'ın 2028 seçimleri öncesinde siyasi desteğini artırabileceği ve Türkiye'nin bölgesel politikalarını güçlendirebileceği belirtildi. Ancak, Kürtlerin siyasi ve kültürel haklarına yönelik taleplerin karşılanmaması durumunda, bu sürecin kalıcı barışa dönüşmesinin zor olabileceği ifade edildi.