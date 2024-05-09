Rusya lideri Putin'den Batı'ya "Dünya Savaşı" mesajı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zafer Günü'nün 79. yıl dönümü nedeniyle Moskova'da açıklamalarda bulundu. Putin konuşmasında, "Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar." ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İkinci Dünya Savaşı sonunda, Nazi Almanyasının kayıtsız şartsız teslimiyetini imzaladığı Zafer Günü'nün 79'uncu yıl dönümünde başkent Moskova'da konuştu.
Putin, "Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar. Nazizme karşı gerçek savaşçıların anıtlarını yıkıyorlar, hainleri ve Nazilerin suç ortaklarını kaidelere yerleştiriyorlar" dedi.
Sovyetler Birliği tarafından Zafer Günü ilan edilen 9 Mayıs'ın 79'uncu yıl dönümünde, Moskova'daki Kızıl Meydan'da konuşan Putin, "Babalarımızı, dedelerimizi ve büyük dedelerimizi onurlandırıyoruz. Onlar kendi topraklarını savundular ve Nazizmi ezdiler, Avrupa halklarını özgürleştirdiler ve askeri ve işçi kahramanlığının doruklarına ulaştılar. Bugün İkinci Dünya Savaşı hakkındaki gerçekleri nasıl çarpıtmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bu durum, esasen sömürgeci olan politikalarını ikiyüzlülük ve yalanlar üzerine kurmaya alışmış olanları rahatsız etmektedir. Nazizme karşı gerçek savaşçıların anıtlarını yıkıyorlar, hainleri ve Nazilerin suç ortaklarını kaidelere yerleştiriyorlar, askerlerin kahramanlıklarının ve asaletlerinin, yaşam adına yaptıkları büyük fedakarlıkların üzerini çiziyorlar" dedi.
"SAVAŞIN DERSLERİNİ UNUTMAYA ÇALIŞIYORLAR"
Putin, Batı'nın İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmaya çalıştığını belirterek, "Batı'da İkinci Dünya Savaşı'nın derslerini unutmak istiyorlar ama biz insanlığın kaderinin Moskova ve Leningrad, Rzhev, Stalingrad, Kursk ve Harkiv yakınlarındaki görkemli savaşlarda, Minsk, Smolensk ve Kiev yakınlarında, Murmansk'tan Kafkasya ve Kırım'a kadar uzanan ağır kanlı savaşlarda belirlendiğini hatırlıyoruz" ifadelerini kullandı.
"BAYRAMI, ASKERİ OPERASYON BAĞLAMINDA KUTLUYORUZ"
Putin, Ukrayna'daki savaşı işaret ederek, "Rusya şu anda zor bir dönemden geçmektedir. Anavatanın kaderi, geleceği her birimize bağlıdır. Bugün, Zafer Günü'nde bunun daha da keskin ve net bir şekilde farkına varıyoruz ve her zaman cesur, asil, bilge, dostluğa değer veren ve zorluklara kararlılıkla göğüs geren, kendilerine ve ülkelerine her zaman güvenen, Anavatanı içtenlikle ve özveriyle seven kazananlar kuşağını örnek alıyoruz. Zafer Bayramını özel bir askeri operasyon bağlamında kutluyoruz. Tüm katılımcılar, cephe hattında, muharebe temas hattında olanlar, bizim kahramanlarımızdır. Azminiz ve fedakarlığınız, özveriniz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Tüm Rusya sizinle" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- En Düşük 39.452 TL Ödenecek! Memura Emekliye Temmuz Zam Oranı Ayyuka Çıktı! Polis, Öğretmen, Hemşire, Jandarma...
- Emekliye %38'lik zam ortaya çıktı! SSK, Bağ-Kur'luya maaş tablosu A'dan Z'ye hesaplandı! 10.000, 11.500, 13,250 TL alana...
- Bilim adamları açıkladı: Dünya'nın sıcaklığı -160'a kadar inecek! Kıyamet gibi gerçek
- Dizel benzinli aracı olanlara müjde geldi! Artık hep tek gösterge olacak
- İl Haritası Değişiyor! Türkiye'de 82-83-84 Plaka Kodu Sahibi Olma Sırası Bu İlçelerde!
- MEB kararını verdi: Mini bayram tatili uzatılıyor mu? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar ve öğretmenler dikkat!
- SGK tabloyu oluşturdu, hesabınızı yapın! 5400 4500 1600 güne şekillendi: Prim eksiğine...
- Emekliye 17.850 TL'lik ödeme listesi! Şahane haber 4C, SSK, Bağ-Kur'luya saat 6.30'da geldi! TCKN sonu 0 2 4 6 8 olanlar...
- Çamaşır suyu lekesi kabusu bitti! Pamukla biraz sürün ve işte sonuç
- Padişahlar yanından ayırmazdı: Tam bir şifa kaynağı! Karaciğeri zımba gibi yapıyor
- Sadece %1 yüksek IQ'lu dahiler gizlenen hatayı 10 saniyede bulabilir! ️
- Dünyanın en güçlü donanmaları 2024 belli oldu! Türkiye zirve basamaklarını hızla tırmandı