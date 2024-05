Rusya lideri Putin'den Batı'ya "Dünya Savaşı" mesajı

"BAYRAMI, ASKERİ OPERASYON BAĞLAMINDA KUTLUYORUZ"

Putin, Ukrayna'daki savaşı işaret ederek, "Rusya şu anda zor bir dönemden geçmektedir. Anavatanın kaderi, geleceği her birimize bağlıdır. Bugün, Zafer Günü'nde bunun daha da keskin ve net bir şekilde farkına varıyoruz ve her zaman cesur, asil, bilge, dostluğa değer veren ve zorluklara kararlılıkla göğüs geren, kendilerine ve ülkelerine her zaman güvenen, Anavatanı içtenlikle ve özveriyle seven kazananlar kuşağını örnek alıyoruz. Zafer Bayramını özel bir askeri operasyon bağlamında kutluyoruz. Tüm katılımcılar, cephe hattında, muharebe temas hattında olanlar, bizim kahramanlarımızdır. Azminiz ve fedakarlığınız, özveriniz karşısında saygıyla eğiliyoruz. Tüm Rusya sizinle" diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN