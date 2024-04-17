New York Times’tan çalışanlarına katil İsrail’i savunun talimatı! Soykırım ve etnik temizlik kavramları yasaklandı

"KATLİAM" KELİMESİ, İSRAİLLİLER İÇİN 53, FİLİSTİNLİ SİVİLLER İÇİN 1 KEZ KULLANILDI

The Intercept'in ocak ayında yayımladığı raporunda da sadece NYT değil, ABD'nin diğer bilinen gazeteleri Washington Post ve Los Angeles Times'ın da öldürülen Filistinli siviller için "katliam", "kıyım" ve "korkunç" kelimelerinden kaçındığı ifade edilmişti.

Söz konusu raporda, NYT'de 24 Kasım'da yayımlanan haberlerde "katliam" kelimesinin, İsrailli siviller için 53 kez, öldürülen binlerce Filistinli sivil için ise sadece 1 kez kullanıldığı belirtilmişti.

Raporda NYT'nin 7 Ekim'den hemen sonraki haberlerinde, Filistin'in İsrail'e saldırısını "terör eylemi" şeklinde nitelediği ancak İsrail'in çocuk ile kadınların da dahil olduğu binlerce sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıları için "terör" kelimesini kullanmadığına dikkati çekildi.