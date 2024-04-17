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Son dakika | Başkan Erdoğan'dan tarihe geçen Filistin konuşması: Tek başıma kalsam da Filistin mücadelesini savunacağım

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.04.2024 Güncelleme Tarihi: 17.04.2024
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Son dakika | Başkan Erdoğan’dan tarihe geçen Filistin konuşması: Tek başıma kalsam da Filistin mücadelesini savunacağım

Son dakika haberi... AK Parti grup toplantısında konuşan Başkan Erdoğan, Filistin meselesi üzerinden yapılan iftira kampanyalarına çok sert tepki verdi. Başkan Erdoğan Gazze için yapılan seferberliği tek tek anlatarak "Tek başıma kalsam da Filistin mücadelesini savunacağım" dedi. Ayrıca Başkan Erdoğan, çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Hamas'ın tarafında olduğunu da belirterek " Kuvay-ı Milliye neyse Hamas ta o dur" ifadelerini kullandı.

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