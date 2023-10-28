ABD’de Gazze için ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi gözaltına alındı

BARIŞ İÇİN OTURMA EYLEMİ

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlarla Grand Central Terminali'nde oturma eylemi yaptı.

YÜZLERCE YAHUDİ GÖZALTINA ALINDI

Katil İsrail'in işgali altında olan Gazze'ye desteklerini ileten ve ateşkes çağrısında bulunan ABD'li Yahudiler hükümet tarafından gözaltına alındı.