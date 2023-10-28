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ABD’de Gazze için ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi gözaltına alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023
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ABD’de Gazze için ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi gözaltına alındı

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlatmıştı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylemeleri üzerine ABD polisinin yüzlerce Yahudi’yi gözaltına aldığı görüldü.

ABD'nin işgalcilere destek vermesi ABD'li Yahudileri ayaklandırdı. Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti.

"Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları atmıştı.

BARIŞ İÇİN OTURMA EYLEMİ

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlarla Grand Central Terminali'nde oturma eylemi yaptı.

YÜZLERCE YAHUDİ GÖZALTINA ALINDI

Katil İsrail'in işgali altında olan Gazze'ye desteklerini ileten ve ateşkes çağrısında bulunan ABD'li Yahudiler hükümet tarafından gözaltına alındı.

IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında, "İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek." ifadelerine yer verdi.

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