ABD’de Gazze için ateşkes çağrısı yapan yüzlerce Yahudi gözaltına alındı
Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı nedeniyle yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlatmıştı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylemeleri üzerine ABD polisinin yüzlerce Yahudi’yi gözaltına aldığı görüldü.
"Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları atmıştı.
BARIŞ İÇİN OTURMA EYLEMİ
Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlarla Grand Central Terminali'nde oturma eylemi yaptı.
YÜZLERCE YAHUDİ GÖZALTINA ALINDI
Katil İsrail'in işgali altında olan Gazze'ye desteklerini ileten ve ateşkes çağrısında bulunan ABD'li Yahudiler hükümet tarafından gözaltına alındı.
IfNotNow grubunun X platformundaki paylaşımında, "İsrail hükümeti Gazze halkını karanlıkta açlıktan öldürürken, bombalarken ve işgal ederken, önümüzdeki günlerde ve haftalarda gerçekleştireceğimiz eylemler yaşamlarımızı belirleyecek." ifadelerine yer verdi.
HAPPENING NOW: we're at the @jvplive takeover of Grand Central Station to demand #CeasefireNOW.— IfNotNow🔥 (@IfNotNowOrg) October 27, 2023
As the Israeli government starves and bombs and invades the people of Gaza in the dark, the actions we take these next days and weeks will define our lifetimes. pic.twitter.com/Xhh1aKuv2F
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