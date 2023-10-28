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Daha önce Türkiye'yi hedef alan alçak İsrailli sözde gazeteci Edy Cohen'den skandal paylaşım!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Daha önce Türkiye’yi hedef alan alçak İsrailli sözde gazeteci Edy Cohen’den skandal paylaşım!

Katil İsrail, Gazze'deki sivil katliamının 21. gününde insanlık suçuna hız kesmeden devam ediyor. Tüm bu yaşananınların gölgesinde bu drama dünyadan tepki yağarken daha önce Türkiye'yi hedef almasıyla bilinen İsrailli gazeteci Edy Cohen yaşanan vahşetle dalga geçti. Cohen, sosyal medyada yaptığı skandal paylaşımda “Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yok Gazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze” ifadelerini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yoğun saldırıları nedeniyle bölgedeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetleri tamamen kesildi.

İsrail ordusu, hava saldırılarını artırdığını ve kara operasyonlarını genişleteceğini duyurdu.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İLETİŞİM VE İNTERNET YOK

Hamas tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki iletişim ağlarını ve interneti kestiği belirtildi. Öte yandan, internet hareketlerini gözetleyen NetBlocks firması tarafından sosyal medya hesabı üzerinden Gazze Şeridi'ndeki canlı ağ verileri paylaşıldı. Verilerde, İsrail saldırılarının ardından bölgedeki internet bağlantısında büyük bir çöküş olduğu görüldü.

İSRAİLLİ SÖZDE GAZETECİDEN ALÇAKÇA PAYLAŞIM!

Kana susamış İsrail'in elektrik ve iletişimi kesmesiyle karanlığa boğulan Gazze, 21 günün en ağır saldırısını yaşıyor.

Sadece İsrail ordusunun attığı bombalar ile aydınlanan Gazze'de insanlık dramı yaşanırken soykırım destekçilerinden iğrenç paylaşımlar geliyor.

Daha önce Türkiye ile ilgili hadsiz açıklama ve tehditlere imza atan İsrailli akademisyen Edy Cohen, Gazze'nin karanlıklar içinde kalmasıyla alay etti.

Cohen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail'in bombardımanı ile aydınlanan Gazze'nin görüntüsünü paylaşarak "Resmi olarak:
Gazze artık Taş Devri'nde. Su yok. Elektrik yok. İnternet yok. İlaç yok. Yemek yokGazze'de elektriğe ihtiyaç yok. Sen her zaman aydınsın Gazze" dedi.

Cohen'in skandal paylaşımına sosyal medyadan büyük tepki geldi.

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