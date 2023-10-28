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Filistin'e destek veren Yahudiler ABD'de eylem başlattı: Gazze kuşatmasına son!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.10.2023
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Filistin’e destek veren Yahudiler ABD’de eylem başlattı: Gazze kuşatmasına son!

Katil İsrail'in Gazze'deki katliamı bitmek bilmezken, yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemi başlattı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalkmayacaklarını söylediler.

ABD Başkanı Joe Biden tarafından katil İsrail'e verilen destek Amerika'da göstericiler tarafından prostesto edilmeye devam ediyor.

ABD KONGRESİNDE PROTESTO EDİLMİŞTİ

Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti. "Ateşkes" yazılı büyük bir afiş açan protestocular, "Şimdi ateşkes" sloganları atmıştı.

"GAZZE'DE ATEŞKES"

Göstericiler "Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.

NEW YORK'TA TERMİNALDE OTURMA EYLEMİ!

Katil İsrail'in Gazze saldırıların arttırması dolayı yüzlerce barış yanlısı Amerikalı Yahudi New York'taki Grand Central Terminali'nde oturma eylemine başladı. Göstericiler ateşkes ilan edilene kadar kalacaklarını ve buradan gitmeyeceklerini söylediler.

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