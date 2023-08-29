Yunan medyasından görülmemiş Başkan Erdoğan sansürü! Arnavutluk Başbakanı Rama'dan ders gibi sözler
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile stratejik ortaklık anlaşmalarının olduğunu belirterek, "Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim." ifadesini kullandı. Kathimerini gazetesi Rama'nın Başkan Erdoğan'la ilgili sözlerine yer vermeyerek büyük bir skandala imza attı. Türkiye'nin, Arnavutluk-Yunanistan ilişkilerini zedelemek için birtakım planlar yaptığı üzerine de provokatif bir soru yönelten Yunan gazeteciye Rama'nın cevabı ses getirdi. Ayrıca Arnavutluk Başbakanı röportajı sansürleyerek servis eden Yunan medyasına da tepki göstererek sayfasından sansürsüz halini paylaştı.
Yunan medyasına röportaj veren Rama, Arnavutluk'un Türkiye ve Yunanistan'la ilişkileri başta olmak üzere çeşitli konulara değindi.
Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la stratejik ortaklık anlaşmamız var ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da (Yunanistan Başbakanı) Kiryakos Miçotakis arasında, Yunanistan ve Türkiye arasında bir seçim yapmamız gerektiğini düşünmüyorum. Biz her ikisini de seviyoruz. Sizin birbirinizi çok sevmemeniz, bizim açımızdan ikinizi de sevmemiz için sorun olmamalı." değerlendirmesinde bulundu.
Arnavutluk ile Yunanistan arasındaki deniz yetki alanları konusuna da değinen Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan asla, hiçbir zaman bu konu hakkında neler olup bittiğini sormadı. Asla. Hiçbir zaman. Mücadelelerini sürdürmek için onun (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) Arnavutluk'a ihtiyacı yoktur." görüşünü paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunan karşıtı olmadığını vurgulayan Rama, "Şunu çok iyi bildiğinize inanıyorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan, henüz başbakanken bile Kıbrıs konusunda masaya bir anlaşma atmaya cesareti olan bir kişidir. Hatırlarsınız, Ankara'daki kariyeri açısından oldukça tehlikeli bir şeydi ve o bunu yaptı." ifadelerini kullandı.
Rama, şunları kaydetti:
"Yunanistan'ın karşılaştığı ağır kriz sırasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bu durumdan istifade edip olayı daha da ağırlaştırdığını görmedim çünkü Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim."
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Eidiseis Haberi: "Şaşırtıcı bir şekilde, röportajın özel bir kısmı gazetenin baskısında yer almazken, Arnavutluk Başbakanı'nın resmi sayfasında yayınlandı.
Videoda görülen ve duyulan Kathimerini gazetecisi Edi Rama'ya, "Rama'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın stratejik dostluğunu tercih ettiğini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ile Arnavutluk arasında bir anlaşma istemediğini, çünkü böyle bir anlaşma olduğunu söyleyen sesler var" diye soruyor. Yunanistan ile Türkiye arasında Ege'de gelecekte yapılacak bir anlaşma için model olarak kullanılabilir. Bu da başka bir komplo hikayesi mi?'
Arnavutluk Başbakanı "bu bir komplo teorisidir" yanıtını verdi.
Rama'nın kesilen ifadeleri şu şekilde :
Rama on Turkish-Greek relations
The Prime Minister of Albania Edi Rama stated that they have a strategic partnership agreement with the President of the Republic Recep Tayyip Erdogan.
In the interview he gave to the Greek press, Rama mentioned various issues, including the relations with Turkey and Greece.
Rama estimated, "We have a strategic partnership agreement with the President of the Republic Erdogan, but I don't think we should choose between the President of the Republic Erdogan or (Greek Prime Minister) Kyriakos Mitsotakis, between Greece and Turkey. We love them both. The fact that you don't love each other very much shouldn't be a problem for us to love you both.''
The Albanian Prime Minister also referred to the areas of maritime jurisdiction between Albania and Greece,
"The President of the Republic Erdoğan in no way, never asked what is happening regarding this matter. In no case. Never. He (President Erdogan) does not need Albania to continue his struggles."
After emphasizing that the President of the Republic Erdogan is not anti-Greek, Rama said:
"I think you know it very well: The President of the Republic Erdogan is a man who had the courage to bring an agreement on the Cyprus issue to the table even when he was prime minister. Remember, it was a very dangerous thing for his career in Ankara and he did it."
Rama noted:
"During the serious crisis faced by Greece, I did not see that (the President of the Republic Erdogan) took advantage of this situation and worsened the situation, because if he wanted to destroy Greece or if he had the intention to destroy Greece, he would have taken advantage the situation, using refugees and could turn the crisis into something even more painful but it didn't. Indeed, I have never seen in him a personality that harbors bad feelings for Greece and the Greek people."
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