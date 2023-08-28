Yunan medyasına röportaj veren Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’dan çok konuşulacak Başkan Erdoğan sözleri

Rama, şunları kaydetti:

"Yunanistan'ın karşılaştığı ağır kriz sırasında (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın) bu durumdan istifade edip olayı daha da ağırlaştırdığını görmedim çünkü Yunanistan'ı yerle bir etmek isteseydi ya da Yunanistan'ı yerle bir etmeye niyetli olsaydı o, durumdan istifade ederek, mültecileri kullanarak krizi daha da acı bir şeye dönüştürebilirdi ama bunu yapmadı. Gerçekten de ben, onda (Cumhurbaşkanı Erdoğan) hiçbir zaman Yunanistan'a ve Yunan halkına karşı kötü duygular besleyen bir şahsiyet görmedim."