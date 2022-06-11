Son dakika: İtalya'da kayıp helikopter: 4'ü Eczacıbaşı yöneticisi 7 kişi aranıyor! Holdinge ikinci kaza şoku
Son dakika haberi... İtalya'da, dağlık bölgede kaybolan ve içinde 4'ü Türk 7 kişinin bulunduğu helikopter aranıyor. İçinde Eczacıbaşı Holding'in dört çalışanının da bulunduğu helikopterin düştüğü tahmin ediliyor. İtalyan basını helikopter pilotunun cep telefonundan gelen son sinyalin tespit edildiğini yazdı. Ancak henüz helikopter bulunamadı. 4 Türk’ün Eczacıbaşı Holding’in yöneticisi olduğu öğrenilirken, İtalyan ekiplerin helikopteri bulma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait bir helikopter 5 yıl önce Beylikdüzü'nde düşmüştü.
İtalya'nın Lucca kentinden kalktıktan sonra kaybolan helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
İtalyan ANSA ajansının haberinde, dün sabah saatlerinde Lucca kentindeki Capannori Tassignano Havaalanı'ndan kalkan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.
Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.
TELEFONA AİT SİNYAL TESPİT EDİLDİ
Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı. Orman örtüsünün arama çalışmalarını güç duruma getirdiği belirtiliyor.
İtalyan basınından aktarılan son dakika haberine göre; pilota ait olduğu düşünülen telefona ait sinyal tespit edildi.
DÖRT TÜRK İÇİN AÇIKLAMA GELDİ
Eczacıbaşı Grubu'ndan yapılan açıklamada kaybolan helikopterdeki 4 Türk'ün bir fuar için İtalya'ya gittiği belirtildi.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir. Temennimiz, tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasıdır. Kamuoyumuz gelişmeler hakkında bilgilendirilecektir" denildi.
İTALYA'YA FUAR İÇİN GİTMİŞLER
Uçağın kaybolmasının ardından şu açıklama paylaşıldı:
"Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.
''MODENA CİVARINDA RADARDAN KAYBOLDU''
İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.
İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir''
Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.
"YAKLAŞIK 30 KİLOMETREKARELİK BİR ALANDAN BAHSEDİYORUZ"
Lucca İtfaiye Komutanlığı Müdür Yardımcısı Giunti Gilberto, "Helikopterin kaybolduğu haberi gelmesinden itibaren arama faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Biz itfaiye olarak sahada arama çalışmalarını koordine ediyoruz. Hava Kuvvetleri de havadan arama tarama faaliyetlerini yürütüyor" ifadelerini kullandı.
İtalya Hava Kuvvetleri, kaybolan helikopterin arama çalışmalarına katıldı.
Aramalarının hem Lucca hem de Modena vilayetinde devam ettiğini aktaran Gilberto, bulundukları bölgede hem pilottan hem de kayıp bir yolcudan sinyal aldıklarını belirtti.
Gilberto, şunları kaydetti:
"Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor."
Helikopterdekiler için umut olup olmadığı sorusuna Gilberto, "Amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyorum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.
Bölgeye yakın olan Castiglione di Garfagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı.
HOLDİNGE İKİNCİ KAZA ŞOKU! BÜLENT ECZACIBAŞI BÖLGEYE GİTTİ
İtalya'da helikopterin radardan kaybolması üzerine araştırma sürüyor. Eczacıbaşı Holding dün sabah saatlerinde kayıp helikopterde 4 çalışanının olduğunu açıklaması yaptı. Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait bir helikopter 5 yıl önce Beylikdüzü'nde düşmüştü.
İtalya'da radardan kaybolan helikopterin bulunması için çalışmalar sürdürülürken Eczacıbaşı Holding'ten bir açıklama daha yapıldı.
Açıklamada, "İtalya'da Modena civarında radardan kaybolan ve içinde Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzda görev yapan dört arkadaşımızın da bulunduğu helikopteri arama çalışmaları, geniş bir ekip tarafından sürdürülüyor. İtalyan yetkililerin verdiği bilgiye göre arama çalışmaları, helikopterden en son alınan sinyaller ve güzergah doğrultusunda havadan helikopter ve dronelar, karadan ise resmi ve sivil arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabaları ile yürütülüyor. Bölgeye giden Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ve üst düzey yöneticilerimiz, Büyükelçimiz Ömer Gücük ile birlikte arama çalışmalarını yakından takip ediyorlar. Tüm dualarımız, arkadaşlarımızdan gelecek iyi bir haber için" ifadelerine yer verildi.
5 YIL ÖNCE TELEVİZYON KULESİNE ÇARPARAK DÜŞMÜŞTÜ
Öte yandan Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky'nin S-76C tipi helikopter, 10 Mart 2017'de Atatürk Havalimanı'ndan Bozüyük'e gitmek için kalkış yaptıktan sonra sisin de etkisiyle Büyükçekmece'deki televizyon kulesine çarparak düşmüştü. Kazada pilotlar Alaattin Nacar ile Ahmet Bulut ve yolcular Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Aleksandr Vanin, İgor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badgaran hayatını kaybetmişti.
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