Son dakika: İtalya’da kayıp helikopter: 4’ü Eczacıbaşı yöneticisi 7 kişi aranıyor! Holdinge ikinci kaza şoku

Gilberto, şunları kaydetti:



"Özellikle kayıp yolcunun telefonundan aldığımız sinyal, bizim alanı belirlememizde yardımcı oldu ancak bu alan çok geniş. Yaklaşık 30 kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu alan, telefon verilerinden datalarla belirlendi. Hem karada hem helikopterle sinyallerin bize gösterdiği yerde helikopteri bulmaya çalışıyoruz. Dronlarımız, can kurtaran köpeklerimiz var. Sabahtan beri aralıksız çalışıyorlar. Gece de devam ettik bazı özel teknik ekipmanlarımızın yardımıyla. Aramalarınız aralıksız sürüyor."



Helikopterdekiler için umut olup olmadığı sorusuna Gilberto, "Amacımız onları bulmak. Sahada bunun için var gücümüzle çalışıyoruz. Kolay bir durum olmadığını tekrar ediyorum zira arazi çok geniş ve kendine has zorlukları var. Çalışmalarımızı bir an önce sonuçlandırmak için elimizden geleni yapacağız." yanıtını verdi.



Bölgeye yakın olan Castiglione di Garfagnana'daki çim sahaya inen itfaiye helikopteri de yüklendiği sinyal tespit edici cihazla yeniden havalanarak arama çalışmalarına katıldı.