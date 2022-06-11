Son dakika: İtalya’da kayıp helikopter: 4’ü Eczacıbaşı yöneticisi 7 kişi aranıyor! Holdinge ikinci kaza şoku





İTALYA'YA FUAR İÇİN GİTMİŞLER



Uçağın kaybolmasının ardından şu açıklama paylaşıldı:



"Kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır.

''MODENA CİVARINDA RADARDAN KAYBOLDU''



İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir.



İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir''



Helikopterdeki Türklerin durumuyla alakalı Türkiye'nin Roma Büyükelçiliğinin, hem İtalyan makamları hem de Türk firmasının yetkilileriyle yakın temas halinde olduğu öğrenildi.