Eczacıbaşı helikopter son dakika: İtalya’da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk’ün kimlikleri açıklandı mı?

İtalya'da kayıp helikopter bulundu mu? Son dakika haberine göre, İtalya'da aralarında Eczacıbaşı çalışanı olduğu öğrenilen 4 Türk yolcunun da bulunduğu 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu. Fuar için İtalya'ya giden 4 Türk'ün yer aldığı helikopterden haber alınamadığının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar başladı. Peki, İtalya'da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk'ün kimlikleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

İTALYA'DA KAYIP HELİKOPTER DÜŞTÜ MÜ, BULUNDU MU?

Eczacıbaşı'nda görevli 4 Türk'ün fuar için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamıyor. Kayıp helikopteri arama çalışmalarının devam ediyor.

Helikopterde bir İtalyan pilot, 4 Türk ve 2 Lübnanlı toplam 7 kişi olduğu bildirildi.