10 Haziran 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Eczacıbaşı helikopter son dakika: İtalya'da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk'ün kimlikleri açıklandı mı?

Eczacıbaşı helikopter son dakika: İtalya'da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk'ün kimlikleri açıklandı mı?

DÜNYA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
ABONE OL
Eczacıbaşı helikopter son dakika: İtalya’da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk’ün kimlikleri açıklandı mı?

İtalya'da kaybolan helikopter ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Son dakika haberine göre, İtalya'da 4'ü Türk 7 yolcunun bulunduğu helikopter kayboldu açıklandı. Eczacıbaşı çalışanı olduğu öğrenilen 4 Türk'ün de içinde olduğu helikopterin radardan çıkmasının ardından son gelişmeler araştırılmaya başlandı. Peki, İtalya'da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk'ün kimlikleri açıklandı mı? İşte kayıp helikopter hakkında son gelişmeler...

İtalya'da kayıp helikopter bulundu mu? Son dakika haberine göre, İtalya'da aralarında Eczacıbaşı çalışanı olduğu öğrenilen 4 Türk yolcunun da bulunduğu 7 kişiyi taşıyan helikopter kayboldu. Fuar için İtalya'ya giden 4 Türk'ün yer aldığı helikopterden haber alınamadığının açıklanmasının ardından konu hakkında araştırmalar başladı. Peki, İtalya'da kayıp helikopter düştü mü, bulundu mu? 4 Türk'ün kimlikleri açıklandı mı? İşte haberin detayları...

İTALYA'DA KAYIP HELİKOPTER DÜŞTÜ MÜ, BULUNDU MU?

Eczacıbaşı'nda görevli 4 Türk'ün fuar için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamıyor. Kayıp helikopteri arama çalışmalarının devam ediyor.

Helikopterde bir İtalyan pilot, 4 Türk ve 2 Lübnanlı toplam 7 kişi olduğu bildirildi.

İŞTE KAYIP TÜRKLERİN KİMLİKLERİ

Serhat Kenar,

Altuğ Erbil,

İlker Uçar,

Arif Cez

İTALYA'DA KAYIP HELİKOPTER OLAYI

Perşembe günü radardan kaybolan helikopteri arama çalışmaları gece geç saatlere kadar devam etti ve bu sabah yeniden başladı. Pilotun telefon sinyallerinin en son Pievepelago bölgesindeki Modena yakınlarındaki Apenin Dağları'ndan alındığı bilgisine yer verildi. Arama çalışmaların bu bölgede yoğunlaştığı ifade edildi.

Bölgede uçuşun yapıldığı saatlerde dolu ve rüzgardan kaynaklanan kötü hava şartları yaşandığı bilgisi verildi.

ECZACIBAŞI'NDAN AÇIKLAMA

Eczacıbaşı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri kuruluşumuzdan dört arkadaşımızın, Tissue Italy Network tarafından düzenlenen kağıt teknolojileri fuarı için bulundukları İtalya'da bir temizlik kağıdı üretim tesisine gitmek üzere bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır. İtalyan pilot ile birlikte içinde 7 kişinin bulunduğu helikopterin, Lucca'dan Treviso'ya gitmek üzere havalandığı, ancak Modena civarında radardan kaybolduğu öğrenilmiştir. İtalyan makamları tarafından, kaybolan helikopterin arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmiştir. Olayın duyulmasının ardından, başta Dışişleri Bakanlığımız ve İtalya'da görev yapan diplomatlarımız olmak üzere, İtalya'daki ilgili resmi ve sivil otoriteler ile temasa geçilerek, Türkiye ve İtalya'daki ekiplerimiz tarafından konu yakından takip edilmektedir.

En kısa zamanda iyi haber almak dileği ve umuduyla kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.

DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, İtalya'da dün içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu ve radar temasının kesildiği helikopteri arama kurtarma çalışmalarının İtalyan uzman ekiplerince sürdürüldüğünü, bu çalışmaların, Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ve Milano Başkonsolosluğunca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinden takip edildiğini belirtti.

Büyükelçi Bilgiç, İtalya'da dün içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopterle radar temasının kesilmesi hakkındaki soruya yazılı cevap verdi.

İtalya'nın Lucca kentinden havalanan ve içinde 4 Türk vatandaşının da bulunduğu bir helikopter ile dün radar teması kesildiğini dile getiren Bilgiç, "İtalyan uzman ekiplerinin helikopteri arama kurtarma çalışmaları sürmektedir. Bu çalışmalar, Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuzca, İtalyan makamlarıyla temas halinde yerinde takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Tüm yolculara ve mürettebata biran önce sağ salim ulaşılmasını temenni ettiklerini söyleyen Bilgiç, kamuoyunun gelişmeler hakkında bilgilendirileceğini kaydetti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA