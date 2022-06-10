Son dakika | İtalya’da korkunç olay! İçinde 4 Türk’ün de olduğu bir helikopter radardan kayboldu

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

HELİKOPTERDEKİ 4 TÜRK ECZABAŞI HOLDİNG ÇALIŞANI

Helikopterde bulunanların Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." denildi.