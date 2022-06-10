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Son dakika | İtalya'da korkunç olay! İçinde 4 Türk'ün de olduğu bir helikopter radardan kayboldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.06.2022 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
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Son dakika | İtalya’da korkunç olay! İçinde 4 Türk’ün de olduğu bir helikopter radardan kayboldu

Son dakikka haberi...İtalya'da Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında nbir helikopter radardan kayboldu. İtalya'da dün kaybolan helikopterde, Türkiye'de özel bir firma için çalışan 4 Türk'ün bulunduğu belirtildi. Son dakika haberine göre; Eczacıbaşı Holding "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

İtalya'nın Toskana ile Emilia-Romagna bölgeleri arasında içinde 7 kişinin bulunduğu özel bir helikopterin kaybolduğu bildirildi.

İtalyan ANSA ajansının haberinde, sabah saatlerinde Lucca kentine bağlı Capannori Tassignano Havaalanı'ndan havalanan Agusta Koala "AW119" tipi bir helikopterin radardan kaybolduğu belirtildi.

Helikopteri arama çalışmalarının Toskana ve Emilia-Romagna bölgelerinin sınır kesiminde sürdüğü ifade edildi.

7 KİŞİDEN 4'Ü TÜRK
Haberde, helikopterde 6 yabancı, 1 İtalyan pilot bulunduğu, yabancılardan 4'ünün Türk, 2'sinin de Lübnanlı olabileceği kaydedildi.

Helikopterle radar teması kaybolduktan sonra başlayan arama kurtarma çalışmalarının gece saatlerinde durdurulduğu, sabah tekrar başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Yerel halkın verdiği bilgiye göre, hava koşullarının olumsuz olduğu da aktarıldı.

Helikopterin hijyen ve ev temizlik ürünleri üreticisi "Roto Cart" isimli bir firmanın müşterilerini fabrikaya taşıma hizmeti verdiği basına yansıyan haberler arasında yer aldı.

Firmanın yöneticisi Giuliano Gelain, ANSA'ya yaptığı açıklamada, helikopterin düşmediğine emin olduklarını çünkü helikopterde buna yönelik sinyal verici bulunduğunu ama böyle bir sinyalin hiç gelmediğini dile getirdi.

Gelain, söz konusu helikopterin günde 2 kez tesislere müşterileri getirip götürdüğünü belirtti.

HELİKOPTERDEKİ 4 TÜRK ECZABAŞI HOLDİNG ÇALIŞANI
Helikopterde bulunanların Eczacıbaşı Holding çalışanı olduğu öğrenildi. Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan açıklamada "İtalya'ya fuar için giden 4 arkadaşımızın bindikleri helikopterden haber alınamamaktadır." denildi.

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