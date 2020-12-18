İsrail Mossad ile dünya çapında suikastler yapıyor! İşte Mossad'ın suikastleri

2010-2012 YILLARINDA 4 BİLİM ADAMINA SUİKAST

İran'ın başkenti Tahran'da 2010-2012 yılları arasında dört bilim adamı Daryuş Rızayinejad, Mecid Şehriyari, Mesud Ali Muhammedi, Mustafa Ahmedi Ruşen suikaste uğradı.

İsrail bu suikastleri üstlenmedi ancak İranlı yetkililer Mossad'ı sorumlu tuttu ve bu suikastları gerçekleştirmek için İsrail ile işbirliği yapmakla suçlanan birçok kişiyi gözaltına aldı.

Ocak 2010'da evinden çıkışı esnasında uzaktan kumandalı bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybeden Tahran Üniversitesi'nde fizik profesörü olan Muhammedi'ye yönelik suikastı Mossad'dan aldığı 120 bin dolar karşılığında gerçekleştirmekle suçlanan kişi, 2012 yılında idam edildi.