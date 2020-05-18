Son dakika: Brezilya'da korona virüsten (Covid-19) kaç kişi öldü?
Son dakika haberine göre; Brezilya'da korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.
Brezilya'da korona virüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 485 artarak 16 bin 118'e yükseldi.
DÜNYADA KOVİD-19 VAKA SAYISI 4 MİLYON 800 BİNİ GEÇTİ
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 4 milyon 800 bini geçti.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünyada Kovid-19'a yakalanan kişi sayısı 4 milyon 804 bin 846'ya ulaştı.
Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü, 1 milyon 527 bin 664 kişi Kovid-19'a yakalandı.
ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla Rusya (281 bin 752), İspanya (277 bin 719), İngiltere (243 bin 695), Brezilya (241 bin 80), İtalya (225 bin 435), Fransa (179 bin 569) ve Almanya (176 bin 651) oldu.
Türkiye'deki vaka sayısı 149 bin 435'e ulaştı.
Worldometer'da vaka sayısı 50 bini aşan diğer ülkeler şöyle sıralandı:
"İran (120 bin 198), Hindistan (96 bin 169), Peru (92 bin 273), Çin (82 bin 954), Kanada (77 bin 2), Belçika (55 bin 280) ve Suudi Arabistan (54 bin 752)."
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.
Dünya genelinde virüs nedeniyle 316 bin 711 kişi hayatını kaybetti, virüse yakalanan 1 milyon 858 bin 806 iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 629 bin 329 aktif enfekte vaka bulunuyor.
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