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ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a kamp sandalyesi, taşınabilir kahve makinesi, güneş paneli, Baymak klima uyguna geliyor

Giriş Tarihi: 15.05.2024 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
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ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’a kamp sandalyesi, taşınabilir kahve makinesi, güneş paneli, Baymak klima uyguna geliyor

ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde Sandalye Minderi 44,95 TL, Kamp Hamak 399 TL, Makine Hamak 99,95 TL, Hamak 299 TL, Kadın Pijama Takımı 350 TL, 3'lü Kadın Erkek Sneaker Çorabı 34,95 TL, Çantalı Portatif Ocak 799 TL, Çakmaklı Torch 499 TL, Kamp Çatal Kaşık Bıçak Seti 179 TL, Kamp Testere 199 TL, Solar Kamp Duşu 249 TL fiyattan raflardaki yerini alacak. İşte ŞOK indirim afişi…

Herkesin merakla beklediği ŞOK 18 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı. 22 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kampanyası kapsamında Sinbo Vantilatör 599 TL, Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL, Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL, Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL, Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL, Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL, Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL, Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL, Kochler Solar Led Lamba 269 TL, Kocler Solar Balon Lamba 239 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…

ŞOK 18 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Sinbo Vantilatör 599 TL,

Everest Taşınabilir Masaüstü Mini Fan 169 TL,

Petrix Sensörlü Solar Duvar Lambası 149 TL,

Petrix Solar Aydınlatma Sistemi 899 TL,

Petrix Solar Led Işık 5m 149 TL,

Asonic 2 Led Mor Işık Sinek Öldürücü 349 TL,

Asonic Sinek Öldürücü Raket 89,95 TL,

Petrix Solar Şişirilebilr Rgb Led Lamba 299 TL,

Kochler Solar Led Lamba 269 TL,

Kocler Solar Balon Lamba 239 TL,

Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek T-Shirt 229 TL,

Slazanger Modal Kumaş Kadın / Erkek Şort 259 TL,

Slazanger Düşük Kol Modal Kumaş Kadın T-Shirt 229 TL

Sandalye Minderi 44,95 TL,

Kamp Hamak 399 TL,

Makine Hamak 99,95 TL,

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