A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Cam elektrikli cezve, Termos, Kamp ocağı, Elektrikli Bisiklet uyguna satışta

A101 20 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları açıklandı. 23 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında JVC 65" Ultra HD Android Tv 21.999 TL, Hi-Level 50" UHD Tizen Tv 10.999 TL, JVC 40" Full HD Android Led Tv 8.999 TL, Toshiba 32" Uydu Alıcılı Smart Led Tv 6.199 TL, Reeder S19 Max Cep Telefonu 3.999 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 1.299 TL, Kiwi Gazlı Barbekü 3.999 TL, Kiwi Standlı Vantilatör 699 TL, Kiwi Elektrikli Cam Cezve 400 ml 399 TL, Kiwi Çubuk El Blender 329 TL, Kiwi Şarjlı Damacana Su Pompası 109 TL, Kiwi Şarjlı Ağız Duşu 649 TL, Kiwi Döner Başlıklı Çocuk Diş Fırçası 279 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte A101 haftanın indirimli ürünleri…

20 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!