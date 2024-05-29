Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan AK Parti Grup Toplantısı’nda önemli açıklamalar

KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: AÇIK AÇIK İTİRAF ET

28 Mayıs'ta rekor oy oranıyla bir kez daha görevi şahsımıza tebliğ eden aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı, asıl skandallar suyun altında saklıdır. Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle konuşmayı bıraksın. Her şeyi açık açık itiraf etsin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama o ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermeyiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da teminatıyız. 85 milyon vatandaşımızın tamamının güvenine layık olmak için koşturmaya devam ediyoruz.

HÜKÜMETİMİZİN BİR YILLIK KARNESİNİ AÇIKLAYACAĞIZ

Milletimizin şahsımıza deruhte ettiği ağır mesuliyetin farkındayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliğinin ve dirliğinin teminatıyız. Farklı tercihte bulunanların da emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Etki sahibi bir Türkiye için canla ve başla çalışıyoruz. Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.