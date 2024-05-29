Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan TBMM'de düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARINDA ÖNE ÇIKANLAR
Fetih anlaşılmadan Kızılelma ideali anlaşılmaz. İstanbul Türk'tür. İstanbul Müslüman'dır.
İstanbul gözbebeğimizdir. Hep bu şuurla ilerledik.
1 yıllık karnemizi paylaşacağız. Pazartesi günü kabineden sonra açıklayacağız.
Refah'a yapılan saldırılarla daha kanlı safhaya girildi.
Netanyahu manyak ve psikopat. Refah'taki görüntülere can dayanmıyor. Daha kanlı safhaya girildi.
Bu soykırımda en az İsrail kadar ABD'nin de eline kan bulaştı
Ayrıntılar geliyor...
İSTANBUL TÜRK VE MÜSLÜMAN'DIR
İstanbul'un Fethi'nin 571. seneyi devriyesini milletçe kutluyoruz. Abidevi kişiliğiyle, ilmiyle, cesaretiyle İstanbul'u millete armağan eden Fatih Sultan Mehmet'i ve ordusunu bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Fetih İstanbul'un karanlık bahtını aydınlığa çevirmek demektir. Fetih anlaşılmadan gemileri kjaradan yürüten inanç, azim, inanç, ufuk ve strateji anlaşılmaz. Fetih bayındır kılmak, sadece toprağı, şehirleri değil gönülleri de masur etmek demektir. Birileri hala kabul etmese de İstanbul Türk'tür, İstanbul Müslümandır ve ebediyen öyle kalacaktır. İstanbul'a şehirlerden bir şehir olarak bakmadık. Bize o kutlu ordunun neferlerinin bize emanetidir. İstanbul bizim göz bebeğimizdir, Ayasofya'yı Fatih'in mirasına uygun şekilde ibadete açtık. Eserlerimizle, hizmetimizle mührümüzü vurduk. Güzelleştirmeye devam edeceğiz. Başta Fethi Mübarek'te yer almış tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
KILIÇDAROĞLU'NA ÇAĞRI: AÇIK AÇIK İTİRAF ET
28 Mayıs'ta rekor oy oranıyla bir kez daha görevi şahsımıza tebliğ eden aziz milletime en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Sağda solda vatan, millet, ahlak edebiyatı yapanların koltuk uğruna savundukları tüm değerleri nasıl kolayca sattıklarını hep beraber ibretle takip ediyoruz. Ortaya dökülenler buz dağının görünen kısmı, asıl skandallar suyun altında saklıdır. Altılı koalisyon masasının cumhurbaşkanı adayının hazır bolca da vakti varken üzerindeki şüphe bulutlarını temizlemesi önemlidir. Çıksın milletin zihnindeki soru işaretlerini gidersin. İşaret diliyle konuşmayı bıraksın. Her şeyi açık açık itiraf etsin. İmalarla konuşmayı bıraksın, her şeyi açık açık itiraf etsin. Biz kimin kimi hançerlediği meselesiyle bugüne kadar hiç ilgilenmedik ama o ucundan kan damlayan hançerin milletimizin sırtına saplanmasına da izin vermeyiz. Türkiye'nin aydınlık yarınlarının da teminatıyız. 85 milyon vatandaşımızın tamamının güvenine layık olmak için koşturmaya devam ediyoruz.
HÜKÜMETİMİZİN BİR YILLIK KARNESİNİ AÇIKLAYACAĞIZ
Milletimizin şahsımıza deruhte ettiği ağır mesuliyetin farkındayız. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'nin birliğinin ve dirliğinin teminatıyız. Farklı tercihte bulunanların da emanetine sıkı sıkıya sahip çıkıyoruz. Etki sahibi bir Türkiye için canla ve başla çalışıyoruz. Pazartesi günü Kabine toplantısı sonrasında inşallah hükümetimizin bir yıllık karnesini kamuoyu ile paylaşacağız. Ne yaptığımızın hesabını millete vereceğiz.
KANLA BESLENEN VAMPİR
İsrail'in Gazze'de yürüttüğü soykırım, Refah'a yapılan saldırılarla çok daha kanlı bir safhaya girdi. Güya güvenli bölgedeki sivillerin yaşam mücadele verdiği çadırlara düzenlenen saldırıda 45 masum Filistinli şehit edildi. Görüntülere bakmaya kalp, can dayanmıyor. Bir baba, kafası kopmuş bebeğini dünyanın insanlığın vicdanına gösteriyor. 15 bin masum çocuktan ne istediniz? İçinizde insanlıktan kırıntı kalmadı mı? Hiç mi haddiniz yok? İnsanlığa bu kadar mı düşmansınız? Yeryüzünde hiçbir din şu vahşeti meşrulaştıramaz. Masum bir bebeğin kafasını koparmayı, sivillerin yakılarak öldürülmesini hiçbir inanç meşru gösteremez. Dünya kanla beslenen vampir Netanyahu'nun barbarlığını izliyor. Ey ABD, bu soykırımdan siz de İsrail kadar sorumlusunuz. Ey Avrupa, İsrail'in bu barbarlığından siz de sorumlusunuz. İsrail'e açık açık destek verdiniz. Gazze'de sadece insanlık, masum yavrular ve bebekler ölmüyor. Gazze'de insanlık ölürken, Avrupa'da demokrasi, basın özgürlüğü, kadın hakları ve çocuk hakları ölüyor. Buradan İslam dünyasına da bir çift sözüm var, ortak bir karar almak için daha neyi bekliyorsunuz?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Egzama, kepek bunlar sorun olmaktan çıkacak! Tek yöntemle Rapunzel gibi saçlarınız olsun
- 1.29 düşük faizli konut kredisi + indirim! 1, 2, 2.5 milyon TL'ye 72 aylık geri ödeme taksit tablosu: Emlak Konut konut kredisi başvurusu...
- Fenerbahçe Başkanlık seçimi ne zaman? 2024 FB Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı yarın saat kaçta?
- Milyonluk kuş görenleri hayrete düşürüyor! Tüyü zengin ediyor
- WhatsApp'ta dev değişiklik! Alışmanız zaman alacak
- Kolesterol, tansiyon, kanser... Faydasını duyunca avuç avuç yutacaksınız: İbn-i Sina'nın asırlık reçetesi!
- EKPSS tercih ekranı açıldı mı? 2024 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak? İşte ÖSYM taban-tavan puanları...
- 1994 1997 2003 2009 SGK girişine emeklilik A’dan Z’ye hesaplandı! Kadın-erkek yaş, gün ve prim tablosu…
- Tam liste geldi: SSK, Bağ-Kur'lu emekliye 16.750 TL piyangosu! 10.250, 11.100, 11.800, 13.500 TL alana perşembe, cuma yatacak
- 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar dikkat: MEB'den jet karar geldi! Yaz tatili dönüşü...
- İstanbul'da toplu ulaşım bugün bedava mı? 29 Mayıs Çarşamba İETT, Metro, Metrobüs, Marmaray ücretsiz mi?
- Bugün okul var mı, yok mu? 29 Mayıs 2024 resmi tatil mi? Okullar, üniversiteler, banka, hastane, kargolar açık mı?