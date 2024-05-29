Son dakika: Enflasyon geçiş dönemi sona eriyor! Mehmet Şimşek duyurdu: Dezenflasyon dönemi başlıyor...
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuştu. Şimşek açıklamasında "Enflasyonda geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor, dezenflasyonun eşiğindeyiz" ifadelerini kullanırken ekonomiye ilişkin mesajlar da verdi. Şimşek cari açıkta muazzam bir iyileşmenin yaşandığını söylerken, vergi ve muafiyetlerin gözden geçirildiğini de ifade etti. İşte detaylar...
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, Enflasyonla Mücadele ve Merkez Bankacılığı panelinde konuştu.
Bakan Şimşek, konuşmasında şunları kaydetti:
Yeniden kapasite inşası için, kredibilite inşası için, para politikasının yeniden etkin bir şekilde inşası için kendimiz için bir geçiş dönemi öngördük. Biz ilk günden itibaren dedik ki, birinci yıl enflasyonun yükseleceği bir dönemdir. Bizim bir geçiş dönemimizdir dedik. Bu geçiş dönemi bu ay itibarıyla sona eriyor. Baz etkisinden bahsetmiyorum. Para politikasının enflasyon beklentilerini çıpalayacak düzeye gelebilmesi zaman alıyor. Şu anda biz dezenflasyon sürecinin eşiğindeyiz. Başlangıçta baz etkisi nedeniyle hızlı bir şekilde enflasyon inecek. Eylülde 40'lı rakamları görebiliriz. Ama süreç uzun sabır gerektiren bir süreçtir.
"MERKEZ BANKAMIZ İLE YAKIN ÇALIŞACAĞIZ, NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ"
Merkez Bankamız ne gerekiyorsa yapıyor. Çok iyi bir ekip var. Geleneksel para politikası anlamında ne gerekiyorsa yapıyor. Parasal sıkılaştırma, seçici kredi sıkılaşması, miktarsal sıkılaşma. Bunların tamamını, bütün araçları istediği şekilde şu anda uygulamaya koyuyor. Sonuç alacağımıza inanıyorum. Seçici kredi sıkılaştırmasında çok ciddi bir sıkılaştırma söz konusu. Bu biraz zaman alıyor fakat etkisini göreceğiz. Miktarsal sıkılaştırma burada da çok ciddi bir çaba var. Merkez Bankamız ihtiyaç duyarsa biz Hazine ve Maliye olarak gerektiğinde ihtiyacımızın da ötesinde likiditeyi çekmek için borçlanacağız. Çünkü maliye politikasının buradaki işlevselliği fiyat istikrarını sağlamak için ne gerekiyorsa yapmaktır. Bütün politikaların bir maliyeti vardır. Biz şu anda miktarsal sıkılaşmaya gidildi, ilave sıkılaşmadan bahsediyorum. Geçen sene de adım atmıştık. Maliye politikası olarak da bir taraftan bütçe açığını geçen seneye göre daha düşük bir seviyede tutmak, yani mali genişleme üzerinden enflasyonun yaratılmamasını sağlarken bir taraftan da gerekirse likiditenin piyasadan çekilmesi konusunda biz Merkez Bankamızla yakın çalışacağız, ne gerekiyorsa yapacağız.
"TEKRAR AYLIK ENFLASYONDA BİR PATİKAYA OTURUYORUZ"
Kredi büyümesinde yavaşlama var. Hedeflerimizle paralel gittiğine inanıyoruz. Aylık enflasyonlar aslında iyi bir patikaya oturmuştu. Fakat ocak-şubat bir miktar bir sapma var. Ama yönetilemez değil. Yönetilebilir bir sapmadır. Tekrar aylık enflasyonda bir patikaya oturuyoruz. Bizim hedeflerimize yakın bir patika. Piyasa henüz o noktada değil ama biz yönetilebilir olduğuna inanıyoruz. Gerekiyorsa ilave adımlar da atılacak.
(TCMB rezervleri) Yakında swap hariç pozitif rezerv noktasında olacağız, çok yakınız. Rezervle ilgili kaygılar önemli ölçüde Türkiye'nin gündem maddesi olmaktan çıkacak.
"CARİ AÇIĞI KALICI ŞEKİLDE YÜZDE 2,5'İN ALTINA DÜŞÜRECEĞİZ"
Hedeflerinin cari açığı kalıcı şekilde yüzde 2,5'in altına düşürmek olduğunu söyleyen Şimşek, "Hedeflerden daha iyisini yapacağımıza inanıyoruz" dedi.
"Programımız çalışıyor" diyen Bakan Şimşek, cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin de önümüzdeki aylarda yaşanacak gerilemeler sonrası hedeflere yaklaşacağını söyledi.
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