Mutfaklarda yaygın olarak kullanılıyordu! Satışı yasaklandı | Bakanlık tek tek ifşaladı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde ilan etmeye devam ediyor. Bakanlık, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden yaptığı duyuruda, çocuk güvenliğini tehdit eden bir ürün için toplatma kararı aldığını duyurdu.