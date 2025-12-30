Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

"TAM ANLAMIYLA YIKILMIŞ DURUMDA"

The Sun'a konuşan boksöre yakın bir kaynak, "Anthony hayatta kaldığı için şükrediyor ancak en eski iki arkadaşını kaybettiği için tamamen yıkılmış durumda. Bu tatil bir kutlama olacaktı, büyük bir trajediye dönüştü" ifadelerini kullandı.