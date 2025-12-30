30 Aralık 2025, Salı
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü ağır sıklet boksörü Anthony Joshua'nın, Nijerya'da geçirdiği ve iki yakın arkadaşını kaybettiği feci trafik kazasına ilişkin yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Joshua'nın içinde bulunduğu lüks SUV'un kazadan saniyeler önceki görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:42