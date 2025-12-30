30 Aralık 2025, Salı

A HABER GALERİ

Haberler Dünya Galerileri Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Dünyaca ünlü ağır sıklet boksörü Anthony Joshua'nın, Nijerya'da geçirdiği ve iki yakın arkadaşını kaybettiği feci trafik kazasına ilişkin yeni ve çarpıcı ayrıntılar ortaya çıktı. The Sun gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Joshua'nın içinde bulunduğu lüks SUV'un kazadan saniyeler önceki görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadeleri, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:42
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

The Sun'a konuşan kaynaklara göre, Joshua'nın içinde bulunduğu şoförlü Lexus SUV, Nijerya'nın Lagos kentine yakın Ibadan otoyolunda yasal hız sınırının üzerinde seyrediyordu. Araç, sollama manevrası sırasında kontrolünü kaybederek yol kenarında park halindeki bir kamyona yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yolcu tarafı adeta kağıt gibi yırtıldı.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

JOSHUA ARKA KOLTUKTA, ÖLÜMLE BURUN BURUNA

Kazanın yeni görüntülerinde, 36 yaşındaki Joshua'nın arka sol koltukta emniyet kemeri takılı halde, üstü çıplak ve büyük bir şok içinde olduğu görülüyor.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

The Sun, Joshua'nın santimetrelerle hayatta kaldığını, arka koltukta oturmasının ve kemerinin takılı olmasının hayatını kurtardığını yazdı. Joshua'nın hemen yanında oturan Latif Ayodele ile ön yolcu koltuğundaki Sina Ghami ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kazadan 30 dakika önce paylaşım yapmıştı

Habere göre en dikkat çekici detaylardan biri, kazadan yalnızca 30 dakika önce Joshua'nın sosyal medyada Latif Ayodele ile masa tenisi oynadığı bir video paylaşmış olması.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerde keyifli görünen grubun, kısa süre sonra ölümcül bir kazaya karışması büyük yankı uyandırdı.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

LASTİK PATLADI MI? FARKLI İDDİALAR GÜNDEMDE

Nijeryalı yetkililer kazanın aşırı hız ve kontrol kaybı nedeniyle yaşandığını açıklarken, The Sun bazı kaynakların kazadan hemen önce lastik patlaması yaşandığını iddia ettiğini aktardı.

Kazaya karışan kamyonun sürücüsünün ise yara almadan kurtulduğu bildirildi.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

JOSHUA GÖZYAŞLARI İÇİNDE ARAÇTAN ÇIKARILDI

Yeni ortaya çıkan videolarda, Joshua'nın acılar içinde ağladığı, sağlık ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldığı ve ambulansa bindirilirken zor anlar yaşadığı görülüyor.

Eski dünya şampiyonunun sırt bölgesinden yaralanmış olabileceği değerlendirilirken, hastanede gözetim altında tutulduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

"TAM ANLAMIYLA YIKILMIŞ DURUMDA"

The Sun'a konuşan boksöre yakın bir kaynak, "Anthony hayatta kaldığı için şükrediyor ancak en eski iki arkadaşını kaybettiği için tamamen yıkılmış durumda. Bu tatil bir kutlama olacaktı, büyük bir trajediye dönüştü" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

DEV MAÇ PLANLARI TEHLİKEDE

Kazanın, Joshua'nın Şubat ayında Suudi Arabistan'da ringe çıkma ve Tyson Fury ile yapılması planlanan dev maç ihtimalini de belirsizliğe sürüklediği belirtiliyor.

Menajeri Eddie Hearn, Joshua'nın sağlık durumuna ilişkin net tablo için zaman gerektiğini söyledi.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

NİJERYA CUMHURBAŞKANI'NDAN TAZİYE

Nijerya Cumhurbaşkanı Bola Ahmed Tinubu, Joshua ile telefonla görüştüğünü ve taziyelerini ilettiğini açıklarken, İngiltere Dışişleri Bakanlığı da konsolosluk desteği sunduklarını duyurdu.

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı

İşte kaza anından çarpıcı görüntüler...

Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Dünyaca ünlü boksör Anthony Joshua ölümden dönmüştü! Dehşet kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı