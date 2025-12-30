Yalova şehitlerine veda! Bakan Yerlikaya'dan terörle mücadele mesajı: Kararlı adımlarla ilerleyeceğiz

Şehitlerin gecenin karanlığında Türk milletinin huzur ve güvenliği için terörün en kirli yüzüne karşı bir an dahi tereddüt etmeden ahde sadakatle şehadete yürüdüğünü vurgulayan Yerlikaya, Pehlivan, Külünk ve Koçyiğit'in suçlunun ve zalimin karşısında dimdik durmanın vakarıyla görev yaptığını anlattı.

Yerlikaya, şehitlerin her adımında dua ve vatan aşkı olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Onlar nazlı hilal uğruna ölmeyi göze alan şehitler ocağının neferleriydi. O şehitler ocağı ki aziz milletimizin sinesidir. O sinede iman, cesaret, istiklal vardır. Kahraman şehitlerimiz, sizler şehitler tepesini boş bırakmadınız. Şanlı bayrağımıza rüzgar oldunuz, vatanımıza siper oldunuz. Sizler, asil milletimizin alın yazısına 'şan ve şeref' olarak yazıldınız. Sizlere minnettarız. Rabb'im sizden razı olsun.

Kahraman polislerim, bugün uğurladığımız silah arkadaşlarınızla birlikte sizler kadın ve çocukları kendine kalkan yapan hain teröristlerin karşısında sabırla, azimle, dirayetle dimdik durdunuz. Milletimize pusu kuranların tuzaklarını başlarına yıktınız. Sizlerin asaleti ve kahramanlığı sadece yüreğinizde taşıdığınız cesaretle değil, vicdanınızda, merhametinizde ve insanlık onurunuzda saklıdır. Allah hepinizden razı olsun."