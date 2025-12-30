Viral
Yılbaşında ve 31 Aralık'ta kamu ve özel kurumlar çalışıyor mu? Hastane, borsa, AVM...
Yılın son gününe girilirken vatandaşlar, resmi tatil öncesi kamu kurumları ve özel işletmelerin çalışma durumunu yakından takip ediyor. Sağlık hizmetlerinden bankacılık ve borsaya, noterlerden marketlere kadar birçok alanda '31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için kurumların çalışma düzenine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:32