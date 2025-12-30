Viral Galeri Viral Liste Yılbaşında ve 31 Aralık'ta kamu ve özel kurumlar çalışıyor mu? Hastane, borsa, AVM...

Yılın son gününe girilirken vatandaşlar, resmi tatil öncesi kamu kurumları ve özel işletmelerin çalışma durumunu yakından takip ediyor. Sağlık hizmetlerinden bankacılık ve borsaya, noterlerden marketlere kadar birçok alanda '31 Aralık'ta açık mı, yarım gün mü?' sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte 31 Aralık ve 1 Ocak tarihleri için kurumların çalışma düzenine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 12:32
Mevzuata göre 31 Aralık resmi tatil kapsamında yer almıyor. Bu nedenle eczaneler, aile sağlığı merkezleri, sağlık ocakları ve hastaneler normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.

Aile Sağlığı Merkezleri hafta içi olduğu gibi saat 08.00 itibarıyla açık olacak. Vatandaşlar, 31 Aralık Çarşamba günü için randevu alarak sağlık hizmetlerinden yararlanabilecek.

Eczaneler ise genel uygulamaya uygun şekilde saat 09.00'da açılacak. Akşam saatlerinden itibaren ise nöbetçi eczaneler devreye girecek. Nöbetçi eczaneler genellikle saat 19.00'dan sonra hizmet veriyor.

1 OCAK'TA SAĞLIK KURUMLARI KAPALI, ACİLLER AÇIK

1 Ocak Perşembe günü resmi tatil olması nedeniyle sağlık ocakları, aile hekimlikleri ve hastanelerin poliklinik bölümleri kapalı olacak. Hastanelerde yalnızca acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

Eczaneler ise 1 Ocak'ta nöbetçi sistemine göre çalışacak. Vatandaşlar, yaşadıkları il ve ilçelerdeki nöbetçi eczaneleri e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek.

