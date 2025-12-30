İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturmasında cezalar belli oldu!
İstanbul Erkek Lisesi'nde kasım ayında yaşanan ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran olaylara ilişkin yürütülen disiplin ve inceleme süreci tamamlandı. Yapılan soruşturma sonucunda, olayların planlı ve organize bir şiddet süreci kapsamında gerçekleştiği tespit edildi. İnceleme kapsamında olaylara karıştığı belirlenen 20 öğrenci hakkında çeşitli disiplin cezaları uygulandı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 11:55