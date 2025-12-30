Viral Galeri Viral Liste Akdeniz sistemi İstanbul'a kar getirecek! Fırtına ve sağanak uyarısı: 75 km hızla esecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Tekirdağ, Çorum, Tokat, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinde yağış görüleceği tahmin ediliyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 30.12.2025 07:32
Marmara Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle İstanbul için uyarı yapıldı. Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren fırtına şiddetine ulaşacağı, akşamdan sonra yön değiştirerek hızının yer yer 75 km/saat'i bulacağı bildirildi.

Yağışların Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ve Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak, Güney Ege kıyılarında gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Güney Ege kıyıları ile Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

Hava sıcaklığının güneyli rüzgârlarla birlikte batı ve iç kesimlerde biraz artacağı, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı bildirildi. Buna rağmen ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Rüzgârın genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği; Marmara, Karadeniz, Kıyı Ege ve İç Anadolu'nun doğusunda 40–60 km/saat hızla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde ise rüzgârın kısa süreli fırtına şeklinde, 60–80 km/saat hızlara ulaşabileceği belirtiliyor.

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında etkili olması beklenen sert rüzgar ve yer yer fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Buzlanma ve don uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, özellikle gece ve sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

