Akdeniz sistemi İstanbul’a kar getirecek! Fırtına ve sağanak uyarısı: 75 km hızla esecek

METEOROLOJİ'DEN PEŞ PEŞE UYARILAR

Kuvvetli yağış uyarısı: Güney Ege kıyıları, Antalya'nın doğu ilçeleri ve Mersin'in batı kesimlerinde beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı dikkatli olunması istendi.

Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara, Karadeniz ve Ege kıyılarında etkili olması beklenen sert rüzgar ve yer yer fırtına nedeniyle olumsuzluklara karşı tedbir çağrısı yapıldı.

Buzlanma ve don uyarısı: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarının görülebileceği, özellikle gece ve sabah saatlerinde sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.