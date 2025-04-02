2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ

Otizm Nedir?

Otizm spektrum bozukluğu (OSB), dünya genelinde ve Türkiye'de giderek artan bir yaygınlık oranına sahip nörogelişimsel bir durumdur. Zihinsel yetersizlikten sonra çocuklarda en sık rastlanan gelişimsel engeldir. Ancak otizm yalnızca bir engel değil, bireylerin yaşamlarını farklı bir biçimde şekillendiren bir durumdur. Otizmli bireyler, yaşadıkları dünyaya farklı bir bakış açısı getirir ve bu da toplumu daha zengin ve renkli kılar.

Otizm, genellikle yaşamın erken yıllarında belirginleşen ve yaşam boyu devam eden bir bozukluktur. Etkileşim ve iletişim alanındaki gecikmeler, farklı sosyal anlayışlar ve kısıtlayıcı ilgi alanları ile kendini gösterir.