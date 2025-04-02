2 Nisan ne günü? 2025 Dünya Otizm Farkındalık Günü MESAJLARI VE TARİHÇESİ
2 Nisan tarihi Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak kutlanıyor. Bu anlamlı gün otizmli bireylerin yaşamlarına dair farkındalık oluşturmayı, toplumsal anlayışı güçlendirmeyi ve otizmli bireylerin haklarını savunmayı amaçlıyor. Dünya çapında çeşitli etkinliklerle, otizmle ilgili bilgi paylaşımı yapılarak toplumda daha duyarlı ve destekleyici bir ortam yaratılması hedefleniyor.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:16
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:16