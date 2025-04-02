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FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Süper Lig'deki rekabeti Türkiye Kupası'na taşıyan ezeli rakipler, büyük bir mücadeleye sahne olan derbide kozlarını paylaştı. Taraftarların nefeslerini tutarak takip ettiği dev maçta kazanan taraf ve karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucu ve maçtan öne çıkan anlar…

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:15
FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray moral ararken, ev sahibi Fenerbahçe ise taraftarı önünde avantaj elde etmenin peşinde. Milyonların merakla beklediği bu dev maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler…

FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe - Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?


Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ezeli rakipler Kadıköy Ülker Stadyumu'nda sahaya çıkıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı, 2 Nisan Çarşamba günü saat 20.45'te başlayacak.

FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

FB-GS Derbisi Hangi Kanalda, Şifresiz mi?


FB - GS derbisi, ATV ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'nin dört bir yanındaki milyonlarca taraftar bu mücadeleyi ekran başından canlı ve şifresiz olarak takip edebilecek.

FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Ezeli Rakipler 403. Kez Karşı Karşıya Gelecek!


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında bugüne kadar oynanan 402 resmi maçta Fenerbahçe 149, Galatasaray 129 galibiyet aldı. 124 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Türkiye Kupası'nda daha önce 27 kez karşılaşan iki devden Galatasaray 14, Fenerbahçe ise 3 galibiyet alabildi. 10 mücadele ise berabere bitti.

FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Muhtemel 11'ler


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Kostic, Amrabat, Szymanski, Oğuz Aydın, En-Nesyri, Talisca

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Frankowski, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Sara, Torreira, Yunus Akgün, Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Morata

2 Nisan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi ATV canlı İzleme linki

FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?