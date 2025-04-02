FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi için nefesler tutuldu. Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Süper Lig'de Beşiktaş'a mağlup olan Galatasaray moral ararken, ev sahibi Fenerbahçe ise taraftarı önünde avantaj elde etmenin peşinde. Milyonların merakla beklediği bu dev maç ne zaman, saat kaçta başlayacak? Karşılaşma hangi kanalda ve şifresiz mi yayınlanacak? İşte muhtemel ilk 11'ler…