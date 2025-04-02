03 Nisan 2025, Perşembe
FB-GS derbi MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe - Galatasaray maçı kaç kaç bitti?
Futbol severlerin heyecanla beklediği Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Süper Lig'deki rekabeti Türkiye Kupası'na taşıyan ezeli rakipler, büyük bir mücadeleye sahne olan derbide kozlarını paylaştı. Taraftarların nefeslerini tutarak takip ettiği dev maçta kazanan taraf ve karşılaşmanın detayları merak konusu oldu. İşte Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin sonucu ve maçtan öne çıkan anlar…
Giriş Tarihi: 02.04.2025 15:45 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 06:15