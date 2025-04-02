02 Nisan 2025, Çarşamba
Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...
Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankaların sunduğu promosyon ödemelerine de odaklandı. Ramazan Bayramı öncesinde maddi destek arayışında olan milyonlarca emekli, hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiğini merak ediyor. Devlet her yıl olduğu gibi bayram ikramiyesi ödemelerini yaparken bankalar da emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara cazip teklifler sunuyor.
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:37