02 Nisan 2025, Çarşamba

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Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halkbank, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

Nisan ayının gelmesiyle birlikte emekliler, bayram ikramiyelerinin yanı sıra bankaların sunduğu promosyon ödemelerine de odaklandı. Ramazan Bayramı öncesinde maddi destek arayışında olan milyonlarca emekli, hangi bankanın en yüksek promosyonu verdiğini merak ediyor. Devlet her yıl olduğu gibi bayram ikramiyesi ödemelerini yaparken bankalar da emekli maaşlarını kendi bünyelerine taşımak isteyen vatandaşlara cazip teklifler sunuyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 02.04.2025 11:37 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 11:37
Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

Emekli maaşlarına göre değişen promosyon miktarları bankalar arasında büyük bir rekabete yol açtı. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İşte banka banka detaylar...

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

Mevcut Promosyon Tutarları

Halihazırda geçerli olan promosyon ödemeleri, emekli maaşlarının miktarına göre belirleniyor. Şu anki sistemde;

10.000 TL'ye kadar maaş alan emeklilere 5.000 TL,

10.000 TL – 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL,

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

15.000 TL – 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 12.000 TL promosyon ödeniyor.

Yeni düzenlemeyle birlikte promosyon miktarlarında ciddi bir artış gözlemleniyor. İşte bankaların 2025 yılına özel sunduğu promosyon miktarları:

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

Bankaların 2025 Promosyon Yarışı

📌Ziraat Bankası

SGK emeklilerine 12.000 TL'ye varan promosyon sunuyor.

📌VakıfBank

Maaşını VakıfBank'a taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan promosyon sağlanıyor. Ek olarak VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan harcamalar karşılığında 10 ayda toplam 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı sunuluyor. Böylece toplam tutar 27.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌Garanti BBVA

Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından faydalanabiliyor.

📌Akbank

SGK emekli maaşını Akbank'a taşıyanlara 15.000 TL'ye varan promosyon verilirken, buna ek olarak 2.500 TL chip-para hediyesiyle toplamda 17.500 TL'ye varan ödül fırsatı sunuluyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌Yapı Kredi

Maaşını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sağlanıyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌Halkbank

Halkbank aracılığıyla maaş almayı taahhüt eden emekliler 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden yararlanabiliyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌ING Bank

Emekli maaşını ING'ye taşıyanlar için sunulan promosyon ek ödemelerle birlikte toplamda 25.000 TL'ye kadar çıkabiliyor.

📌TEB

Maaşını TEB'e taşıyan emeklilere 12.000 TL'ye varan ana promosyon sunuluyor. Ek olarak 9.000 TL ilave ödeme ile toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon imkânı bulunuyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌QNB Finansbank

QNB Finansbank emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor. Ayrıca, QNB Emekli kredi kartı ile yapılan harcamalarda yıllık 1.200 TL indirim sunarak toplam avantajı 16.200 TL'ye kadar yükseltiyor.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌İş Bankası

SGK emeklisi maaş müşterileri için 14.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.

Emekliye Nisan Ayı Promosyon Tutarları 2025 | Hangi banka ne kadar veriyor? Halk Bankası, TEB, GARANTİ, Ziraat Bankası...

📌DenizBank

DenizBank maaşını taşıyan emeklilere 20.000 TL'ye varan nakit promosyon imkanı sunuyor.